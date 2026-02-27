مواجهات متوازنة في الدوري الأوروبي.. هذه نتائج القرعة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إدارة ترامب تطلب تدخلا عاجلا لإنهاء "الحماية المؤقتة" عن سوريين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مواجهات متوازنة في الدوري الأوروبي.. هذه نتائج القرعة

رياضة

2026-02-27 | 07:22
مواجهات متوازنة في الدوري الأوروبي.. هذه نتائج القرعة
292 شوهد


أقيمت اليوم الجمعة مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.


نتائج قرعة دور الـ16:

فرينكفاروش × براغا

باناثينايكوس × ريال بيتيس

جينك × فرايبورغ

سيلتا فيغو × ليون 

شتوتغارت × بورتو

نوتنغهام فورست × ميتلاند 

بولونيا × روما 

ليل × أستون فيلا


مواعيد الأدوار الإقصائية:

دور الـ16: 12 و19 مارس 2026

ربع النهائي: 9 و16 أبريل 2026

نصف النهائي: 30 أبريل و7 مايو 2026
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
ماذا قال فليك عن قرعة دوري الأبطال؟
11:29 | 2026-02-27
قمة تتكرر بلا رحمة.. ريال مدريد ومانشستر سيتي يكتبان فصلاً تاريخياً جديداً
07:18 | 2026-02-27
نتائج قرعة أبطال أوروبا: ريال مدريد يواجه كابوسه وصدام مرتقب بين تشيلسي وباريس
06:35 | 2026-02-27
ليلي رولاند في الكامب نو.. هل أصبحت عارضة الأزياء "التميمة الجديدة" للامين جمال؟
06:27 | 2026-02-27
المكسيك تستعد لـ"التاريخ".. رسائل طمأنة من إنفانتينو حول ملاعب وتجهيزات كأس العالم 2026
06:02 | 2026-02-27
لغز ركبة مبابي.. ريال مدريد يترقب وديشامب "مذعور" قبل كأس العالم 2026
04:08 | 2026-02-27
مخرجات لقاء المالكي ومبعوث ترامب
46.5%
09:47 | 2026-02-27
مخرجات لقاء المالكي ومبعوث ترامب
09:47 | 2026-02-27
بعد توثيقها في الأمم المتحدة… خرائط Google تُحدث خريطة العراق وتُدرج خور عبد الله
19.02%
03:47 | 2026-02-26
بعد توثيقها في الأمم المتحدة… خرائط Google تُحدث خريطة العراق وتُدرج خور عبد الله
03:47 | 2026-02-26
الحرارة تصل للانجماد.. الشتاء يستأنف من الغد
16.48%
00:52 | 2026-02-26
الحرارة تصل للانجماد.. الشتاء يستأنف من الغد
00:52 | 2026-02-26
مع نهاية الاسبوع.. الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية
8.25%
02:59 | 2026-02-26
مع نهاية الاسبوع.. الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية
02:59 | 2026-02-26
بعد توتر &quot;الخرائط&quot;.. زورق كويتي عسكري يحاصر باخرة عراقية قبل طرده من الزوارق العراقية
6.25%
02:20 | 2026-02-27
بعد توتر "الخرائط".. زورق كويتي عسكري يحاصر باخرة عراقية قبل طرده من الزوارق العراقية
02:20 | 2026-02-27
مصدر خاص لـ السومرية نيوز: البيت الابيض ابلغ المالكي بعقوبات له ولمؤسسات رسمية
3.5%
11:16 | 2026-02-27
مصدر خاص لـ السومرية نيوز: البيت الابيض ابلغ المالكي بعقوبات له ولمؤسسات رسمية
11:16 | 2026-02-27
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

إطلاق نار من مخفر كويتي باتجاه الحدود العراقية في محطة الرطكة (فيديو)
Play
إطلاق نار من مخفر كويتي باتجاه الحدود العراقية في محطة الرطكة (فيديو)
12:03 | 2026-02-27
شح المياه يهدد الأراضي والمحاصيل مع اقتراب الموسم الزراعي... والمزارعون يرفعون الصوت!
Play
شح المياه يهدد الأراضي والمحاصيل مع اقتراب الموسم الزراعي... والمزارعون يرفعون الصوت!
04:04 | 2026-02-25
السرعة تحصد الأرواح مجددا… وفاة جميع ركاب عجلة بحادث مروع في الأنبار (فيديو)
Play
السرعة تحصد الأرواح مجددا… وفاة جميع ركاب عجلة بحادث مروع في الأنبار (فيديو)
03:40 | 2026-02-25
العتابي ينفي استقالته من منصب محافظ المثنى: سمعناها من الـ"فيسبوك"!
Play
العتابي ينفي استقالته من منصب محافظ المثنى: سمعناها من الـ"فيسبوك"!
07:58 | 2026-02-24
جلسة ساخنة في مجلس المثنى.. مشاحنات واشتباك بالأيدي (فيديو)
Play
جلسة ساخنة في مجلس المثنى.. مشاحنات واشتباك بالأيدي (فيديو)
07:31 | 2026-02-24
بالفيديو.. الطائرة الإيرانية التي تحطمت اليوم
Play
بالفيديو.. الطائرة الإيرانية التي تحطمت اليوم
02:39 | 2026-02-24
في البصرة.. وقفة احتجاجية لموظفين وعاملين في شركات (فيديو)
Play
في البصرة.. وقفة احتجاجية لموظفين وعاملين في شركات (فيديو)
15:07 | 2026-02-23
بالجرم المشهود.. الإطاحة بمبتز ساوم فتاة بصورها في بغداد (فيديو)
Play
بالجرم المشهود.. الإطاحة بمبتز ساوم فتاة بصورها في بغداد (فيديو)
05:16 | 2026-02-22
بالفيديو.. مواطن يناشد: انقذونا من كلية التراث
Play
بالفيديو.. مواطن يناشد: انقذونا من كلية التراث
09:51 | 2026-02-21
حادث سير في واسط يحول طريق حي الحكيم إلى “سوق مفتوح”
Play
حادث سير في واسط يحول طريق حي الحكيم إلى “سوق مفتوح”
08:51 | 2026-02-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.