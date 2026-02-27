مواجهات متوازنة في الدوري الأوروبي.. هذه نتائج القرعة



أقيمت اليوم الجمعة مراسم قرعة دور الـ16 من لموسم 2025-2026، وذلك في مقر بمدينة نيون السويسرية.



نتائج قرعة دور الـ16:



فرينكفاروش ×



باناثينايكوس ×



جينك ×



× ليون



× بورتو



نوتنغهام فورست × ميتلاند



× روما



ليل ×





مواعيد الأدوار الإقصائية:



دور الـ16: 12 و19 مارس 2026



ربع النهائي: 9 و16 أبريل 2026



