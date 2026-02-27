ماذا قال فليك عن قرعة دوري الأبطال؟

القرعة أوقعت برشلونة في مواجهة في ثمن نهائي دوري الأبطال، مع تجنب عدة منافسين أقوياء على رأسهم حامل اللقب.وقال فليك في مؤتمر صحفي قبل مباراة بالدوري الإسباني: " فريق رائع ورأينا ذلك بالفعل عندما لعبنا ضدهم".وسبق أن فاز برشلونة خارج أرضه على نيوكاسل في مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية هذا الموسم.وأضاف المدرب الألماني: "مواجهة نيوكاسل ليست سهلة، ويمكننا أن نلعب ضد أتلتيكو أو إذا تأهلنا، يجب عليك دائما احترام خصمك وتقديم مستويات أفضل، الجميع يريد الوصول للنهائي".وعن تجنب لقاء في دوري أبطال أوروبا قال: "لا، لست سعيدا، كل مباراة مهمة ولا توجد مباراة سهلة، هذا هو وضع دوري أبطال أوروبا".وحول منافسة برشلونة على وإذا كانت هناك مباريات مفتاحية وأتم: "المشوار لا يزال طويلا، لكن الأمر أشبه بالموسم الماضي، يجب أن نواصل العمل والفوز، لا أهتم بالإحصائيات إطلاقا".جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين نيوكاسل ضد برشلونة ستقام أحد يومي 10 و11 مارس/آذار المقبل، والإياب في الأسبوع التالي.