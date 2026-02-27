ماذا قال فليك عن قرعة دوري الأبطال؟

مواجهات متوازنة في الدوري الأوروبي.. هذه نتائج القرعة
07:22 | 2026-02-27
قمة تتكرر بلا رحمة.. ريال مدريد ومانشستر سيتي يكتبان فصلاً تاريخياً جديداً
07:18 | 2026-02-27
نتائج قرعة أبطال أوروبا: ريال مدريد يواجه كابوسه وصدام مرتقب بين تشيلسي وباريس
06:35 | 2026-02-27
ليلي رولاند في الكامب نو.. هل أصبحت عارضة الأزياء "التميمة الجديدة" للامين جمال؟
06:27 | 2026-02-27
المكسيك تستعد لـ"التاريخ".. رسائل طمأنة من إنفانتينو حول ملاعب وتجهيزات كأس العالم 2026
06:02 | 2026-02-27
لغز ركبة مبابي.. ريال مدريد يترقب وديشامب "مذعور" قبل كأس العالم 2026
04:08 | 2026-02-27