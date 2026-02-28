مواجهات نارية اليوم مع بداية الجولة 20 من دوري نجوم العراق

وتُقام مباراتان عند الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي، تجمع الأولى مع ضيفه الطلبة على الأولمبي.ويحتل 18 برصيد 16 نقطة بعد ختام الجولة 19، فيما يأتي الطلبة في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.وفي المباراة الثانية، يواجه القاسم ضيفه على .ويقبع القاسم في المركز الأخير برصيد نقطتين، بينما يحتل الكرخ المركز السابع برصيد 31 نقطة.وتختتم مواجهات اليوم عند الساعة 11:15 مساءً بلقاء يجمع وضيفه على ملعب الأول.ويتصدر القوة الجوية جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، في حين يحتل النجف المركز 19 برصيد 8 نقاط.