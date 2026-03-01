الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

وكان من المقرر إقامة 4 مباريات في ذهاب دور الستة عشر في الإمارات وقطر بمشاركة أندية من الدولتين بالإضافة إلى فرق من السعودية
وإيران لكنها ستقام في وقت لاحق.
وقال الاتحاد الآسيوي
في بيان اليوم: "سيواصل الاتحاد الآسيوي مراقبة هذا الوضع المتغير بسرعة عن كثب وسيظل عازما على ضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين والفرق والحكام والجماهير".
وكان من المقرر أن يسافر الأهلي السعودي
حامل لقب دوري أبطال آسيا
، إلى قطر لمواجهة الدحيل
غدا بينما يستضيف شباب الأهلي
الإماراتي فريق تراكتور الإيراني.
كما كان مقررا أن يستضيف السد القطري
فريق الهلال السعودي
يوم الثلاثاء بينما يحل الاتحاد ضيفا على الوحدة الإماراتي.
كما تأثرت مباريات دوري أبطال آسيا 2 الذي بلغ مرحلة دور الثمانية.
وكان من المقرر أن يستضيف الأهلي القطري فريق الحسين إربد الأردني
يوم الثلاثاء بينما يلتقي الوصل الإماراتي مع النصر السعودي
في مباراة كانت مقررة في الأساس يوم الأربعاء.
وستقام مباريات نصف القارة الشرقي المشاركة في كلتا البطولتين في مواعيدها المحددة.
ولفت الاتحاد الآسيوي إلى أنه سيتم نشر الجدول الجديد للمباريات المؤجلة عبر الموقع الرسمي في الوقت المناسب.
مواجهات دور الـ16 من نخبة آسيا المؤجلة
الهلال
السعودي × السد القطري
الأهلي السعودي× الدحيل القطري
تراكتور × شباب الأهلي
الاتحاد السعودي
× الوحدة الإماراتي