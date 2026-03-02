Alsumaria Tv
ريال مدريد في مأزق

رياضة

2026-03-02 | 09:18
ريال مدريد في مأزق
243 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
يستعد نادي ريال مدريد تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره خيتافي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظير خيتافي في المواجهة التي تجمع بينهما على ستاد "سانتياغو برنابيو في مباراة يسعى خلالها الفريق الملكي لمواصلة الضغط في سباق الصدارة مع غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الأول.
ويدخل الريال المباراة بقيادة مديره الفني ألفارو أربيلوا وسط عدة غيابات مؤثرة وفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت الإسبانية" وذلك بعدما كشفت الحصة التدريبية الأخيرة عن حجم التحديات التي يواجهها النادي الملكي.
ويستمر غياب كل من إيدر ميليتاو، داني سيبايوس، راؤول أسينسيو، واللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام، بالإضافة إلى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
ولا يزال المدافع البرازيلي ميليتاو في مرحلة التعافي بينما يمثل غياب سيبايوس خسارة لخيارات خط الوسط رغم عدم مشاركته أساسيا بشكل دائم كما يؤثر غياب بيلينغهام بشكل واضح على جودة وسط الملعب.
وأشارت تقارير إلى تطور جديد يخص الفرنسي إدواردو كامافينجا الذي لم يتمكن من استكمال المران بسبب مشكلة في الأسنان ما يضع علامة استفهام حول جاهزيته للمباراة.
أما مبابي فتدور شكوك كبيرة حول لحاقه بالمواجهة حيث تشير تقارير إلى احتمالية غيابه لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع أخرى وهو ما يمثل ضربة قوية للفريق في هذه المرحلة الحساسة من الموسم.
ويأتي كل ذلك في وقت حرج للغاية بالنسبة لريال مدريد حيث يتصدر برشلونة الترتيب بفارق 4 نقاط ولا يرغب فريق أربيلوا في خسارة أي نقاط من أجل الحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
Alsumaria Tv
