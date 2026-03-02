ريال مدريد في مأزق

ومن المقرر أن يستضيف نظير خيتافي في المواجهة التي تجمع بينهما على ستاد "سانتياغو برنابيو في مباراة يسعى خلالها الفريق الملكي لمواصلة الضغط في سباق الصدارة مع غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الأول.ويدخل المباراة بقيادة مديره الفني وسط عدة غيابات مؤثرة وفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت " وذلك بعدما كشفت الحصة التدريبية الأخيرة عن حجم التحديات التي يواجهها .ويستمر غياب كل من ميليتاو، ، راؤول أسينسيو، واللاعب الإنجليزي ، بالإضافة إلى المهاجم الفرنسي .ولا يزال المدافع البرازيلي ميليتاو في مرحلة التعافي بينما يمثل غياب سيبايوس خسارة لخيارات خط الوسط رغم عدم مشاركته أساسيا بشكل دائم كما يؤثر غياب بيلينغهام بشكل واضح على جودة وسط الملعب.وأشارت تقارير إلى تطور جديد يخص الفرنسي إدواردو كامافينجا الذي لم يتمكن من استكمال المران بسبب مشكلة في الأسنان ما يضع علامة استفهام حول جاهزيته للمباراة.أما مبابي فتدور شكوك كبيرة حول لحاقه بالمواجهة حيث تشير تقارير إلى احتمالية غيابه لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع أخرى وهو ما يمثل ضربة قوية للفريق في هذه المرحلة الحساسة من الموسم.ويأتي كل ذلك في وقت حرج للغاية بالنسبة لريال حيث يتصدر برشلونة الترتيب بفارق 4 نقاط ولا يرغب فريق أربيلوا في خسارة أي نقاط من أجل الحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب.