مبابي يقود سيارة للمرة الأولى في حياته (صورة)

ويمتلك المهاجم الفرنسي النجم، البالغ من العمر 27 عامًا، أسطولًا من السيارات الخارقة بقيمة مليوني جنيه إسترليني، لكنه لم يتمكن قط من قيادة أي منها بمفرده.وشاهد المشجعون مبابي وهو يصعد إلى سيارة تدريب، تُعادل قيمتها قيمة إطارات سيارته الجديدة BMW i7، في مدينة ألكوركون جنوبي .ومن المصادفة أن مُدرّبه الذي يعلمه القيادة، بحسب التقارير، من مشجعي .وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "أنا من أشد مشجعي أتلتيكو، لكن كان في غاية اللطف والود".مبابي يقود سيارة للمرة الأولى في حياتهتداول مغردون، مساء اليوم الاثنين، صورة ظهر فيها مبابي وهو يقود سيارة للمرة الأولى في حياته.ويضطر مبابي إلى الاستعانة بسائقين للتنقل بسيارات خاصة بسبب عدم حصوله على رخصة القيادة خلال فترة تألقه اللافت في حياته.وقد تحدث عن عدم امتلاكه رخصة قيادة في عام 2023، وقال إنها لم تكن من أولوياته خلال مسيرته الكروية.