مبابي يقود سيارة للمرة الأولى في حياته (صورة)

رياضة

2026-03-02 | 11:37
مبابي يقود سيارة للمرة الأولى في حياته (صورة)
323 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
شوهد كيليان مبابي، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، وهو يقود سيارة، للمرة الأولى في حياته، بعد نجاحه في دورات "تعليم القيادة".

ويمتلك المهاجم الفرنسي النجم، البالغ من العمر 27 عامًا، أسطولًا من السيارات الخارقة بقيمة مليوني جنيه إسترليني، لكنه لم يتمكن قط من قيادة أي منها بمفرده.
وشاهد المشجعون مبابي وهو يصعد إلى سيارة تدريب، تُعادل قيمتها قيمة إطارات سيارته الجديدة BMW i7، في مدينة ألكوركون جنوبي مدريد.
ومن المصادفة أن مُدرّبه الذي يعلمه القيادة، بحسب التقارير، من مشجعي أتلتيكو مدريد.
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "أنا من أشد مشجعي أتلتيكو، لكن كيليان كان في غاية اللطف والود".
مبابي يقود سيارة للمرة الأولى في حياته
تداول مغردون، مساء اليوم الاثنين، صورة ظهر فيها مبابي وهو يقود سيارة للمرة الأولى في حياته.
ويضطر مبابي إلى الاستعانة بسائقين للتنقل بسيارات خاصة بسبب عدم حصوله على رخصة القيادة خلال فترة تألقه اللافت في حياته.
وقد تحدث عن عدم امتلاكه رخصة قيادة في عام 2023، وقال إنها لم تكن من أولوياته خلال مسيرته الكروية.
مبابي، الذي سيبلغ 28 عامًا هذا العام، حصل على رخصة قيادة أخيرًا، وبالتالي نجح في قيادة سيارة خاصة به للمرة الأولى في حياته.
 

