حقيقة مغادرة رونالدو السعودية مع عائلته وسط التصعيد العسكري في الشرق الأوسط؟

وأفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، بأن طائرة خاصة مملوكة للنجم (40 عاما) غادرت الأراضي السعودية مساء الاثنين، متجهة إلى العاصمة ، في خطوة أثارت موجة من التكهنات حول نية اللاعب مغادرة المملكة بصحبة عائلته، خاصة في ظل التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأمنية، عقب أنباء عن استهداف في بطائرات مسيرة إيرانية، ما أضفى مزيدا من الغموض على المشهد، وزاد من حدة التساؤلات حول موقفوتحركاته المقبلة، خاصة مع ترقب الجماهير لمشاركته مع فريقه النصر في المباراة المقررة نهاية الأسبوع.لكن الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو سرعان ما وضع حدا لهذه التكهنات، نافيا بشكل قاطع مغادرة رونالدو للسعودية.وكتب رومانو على حسابه في منصة "إكس": "رونالدو لم يغادر مع عائلته إلى مدريد، هذه الأخبار مزيفة، واللاعب كان متواجدا اليوم في مقر تدريب النصر".وأضاف: "هذا خبر كاذب، حيث يخضع حاليا للعلاج في ملعب تدريب النصر بعد تعرضه لإصابات في المباراة الأخيرة".من جانبها، أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية بأن رونالدو سيجتمع مع الجهازين الفني والطبي لنادي النصر مساء الثلاثاء، عقب وجبة الإفطار، لمناقشة مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة الفريق أمام المقررة يوم السبت المقبل، من عدمها.ويذكر أن النجم البرتغالي تعرض لإصابة عضلية في اللقاء الأخير أمام ، ما يستدعي تقييما طبيا دقيقا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته.