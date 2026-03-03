Alsumaria Tv
سقوط طائرة مسيرة في أربيل
حقيقة مغادرة رونالدو السعودية مع عائلته وسط التصعيد العسكري في الشرق الأوسط؟

رياضة

2026-03-03 | 12:27
حقيقة مغادرة رونالدو السعودية مع عائلته وسط التصعيد العسكري في الشرق الأوسط؟
330 شوهد

تصدرت أنباء مغادرة كريستيانو رونالدو السعودية، عناوين الصحف بعد رصد طائرته
الخاصة وهي تغادر الرياض متجهة إلى إسبانيا، في توقيت تزامن مع التصعيد العسكري والأمني في الشرق الأوسط.



وأفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، بأن طائرة خاصة مملوكة للنجم البرتغالي (40 عاما) غادرت الأراضي السعو
دية مساء الاثنين، متجهة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في خطوة أثارت موجة من التكهنات حول نية اللاعب مغادرة المملكة بصحبة عائلته، خاصة في ظل التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأمنية، عقب أنباء عن استهداف السفارة الأمريكية في الرياض بطائرات مسيرة إيرانية، ما أضفى مزيدا من الغموض على المشهد، وزاد من حدة التساؤلات حول موقف
رونالدو وتحركاته المقبلة، خاصة مع ترقب الجماهير لمشاركته مع فريقه النصر في المباراة المقررة نهاية الأسبوع.

لكن الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو سرعان ما وضع حدا لهذه التكهنات، نافيا بشكل قاطع مغادرة رونالدو للسعودية.


وكتب رومانو على حسابه في منصة "إكس": "رونالدو لم يغادر السعودية مع عائلته إلى مدريد، هذه الأخبار مزيفة، واللاعب كان متواجدا اليوم في مقر تدريب النصر".

وأضاف: "هذا خبر كاذب، حيث يخضع كريستيانو حاليا للعلاج في ملعب تدريب الن
صر بعد تعرضه لإصابات في المباراة الأخيرة".

من جانبها، أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية بأن رونالدو سيجتمع مع الجهازين الفني والطبي لنادي النصر مساء الثلاثاء، عقب وجبة الإفطار، لمناقشة مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة الفريق أمام نيوم المقررة يوم السبت المقبل، من عدمها.

ويذكر أن النجم البرتغالي تعرض لإصابة عضلية في اللقاء الأخير أمام الفيحاء، ما يستدعي تقييما طبيا دقيقا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته.
فيديوهات

هجوم بالمسيرات على القاعدة الامريكية في مطار اربيل
Play
هجوم بالمسيرات على القاعدة الامريكية في مطار اربيل
13:25 | 2026-03-03
لحظة تعرض قمة جبل كورك في محافظة أربيل لهجوم بالطيران المسير
Play
لحظة تعرض قمة جبل كورك في محافظة أربيل لهجوم بالطيران المسير
13:11 | 2026-03-03
لبنان.. غارة تستهدف حارة صيدا (فيديو)
Play
لبنان.. غارة تستهدف حارة صيدا (فيديو)
11:57 | 2026-03-03
الانبار.. سقوط صاروخين ايرانيين في ناحية الفرات التابعة لقضاء هيت
Play
الانبار.. سقوط صاروخين ايرانيين في ناحية الفرات التابعة لقضاء هيت
11:32 | 2026-03-03
بالفيديو: سقوط بقايا صاروخ ايراني على طريق المطار في بغداد
Play
بالفيديو: سقوط بقايا صاروخ ايراني على طريق المطار في بغداد
11:29 | 2026-03-03
لقطات لإطلاق صواريخ باليستية إيرانية باتجاه إسرائيل والقواعد الأمريكية
Play
لقطات لإطلاق صواريخ باليستية إيرانية باتجاه إسرائيل والقواعد الأمريكية
11:00 | 2026-03-03
بالفيديو.. أعمدة الدخان تتصاعد من الفجيرة الإماراتية
Play
بالفيديو.. أعمدة الدخان تتصاعد من الفجيرة الإماراتية
05:50 | 2026-03-03
الجيش اللبناني يخلي مواقعه والقوات الاسرائيلية تتوغل بريا في لبنان
Play
الجيش اللبناني يخلي مواقعه والقوات الاسرائيلية تتوغل بريا في لبنان
03:28 | 2026-03-03
اغلاق مصفاة وحريق في ارامكو السعودية اثر هجوم بطائرة مسيرة
Play
اغلاق مصفاة وحريق في ارامكو السعودية اثر هجوم بطائرة مسيرة
03:03 | 2026-03-02
انفجارات قوية في اربيل إثر هجوم بمسيرات
Play
انفجارات قوية في اربيل إثر هجوم بمسيرات
01:32 | 2026-03-02
