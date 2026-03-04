ما سبب سقوط ليفربول أمام وولفرهامبتون.. فان دايك يعلق

وتلقى خسارة مباغتة بنتيجة 1-2 أمام مضيفه وولفرهامبتون (متذيل الترتيب)، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الـ29 للمسابقة العريقة، ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط خلف ، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.وقال عقب المباراة "أعتقد أن اللوم يقع علينا. لقد كنا بطيئين، وكان أداؤنا متوقعا، ومتراخيا في الاستحواذ على الكرة، وأخطأنا في اتخاذ القرارات. صحيح أننا لم نمنح المنافس فرصا، ولكن إذا كان أداؤك بهذا الشكل، فقد تكون هذه هي النتيجة. هذه هي الحقيقة، وهذا أمر مخيب للآمال من هذه الليلة".وحول صعوبة تحقيق بداية قوية في المباراة، أوضح اللاعب الهولندي "ليس هناك سبب واحد وراء ذلك. من الواضح أن مباريات كرة القدم هذه الأيام تخضع لتحليلات مكثفة، ويجري تحليل أسباب ما يحدث على أرض الملعب".وتابع "نحن كفريق نرغب في بدء المباراة بأفضل شكل ممكن، وقد فعلنا ذلك في المباراة الأخيرة (ضد ويستهام يونايتد). اليوم، استحوذنا على الكرة معظم الوقت، لكننا مع ذلك اتخذنا قرارات خاطئة، ولم نتمكن من استغلال الفرص. في النهاية، نشعر بخيبة أمل كبيرة لخسارتنا اليوم".وفيما يتعلق بهدفي وولفرهامبتون في شباك ليفربول، كشف فان دايك "استقبال الأهداف أمر محبط دائما. من الواضح أننا كنا قد حافظنا على نظافة شباكنا في مباراتين (قبل مباراة ويستهام). أعتقد أن دفاعنا كان متماسكا للغاية. لكن هذا ما حدث، ويتعين علينا تجاوز الأمر سريعا لأننا سنواجه وولفرهامبتون مجددا بعد يومين، ونريد تقديم أداء جيد في كأس . علينا أن نظهر ردة فعل قوية".ويستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون على نفس الملعب، بعد غد الجمعة، في الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يأمل الفريق الأحمر في مصالحة جماهيره المحبطة، والمضي قدما نحو الفوز بلقب البطولة العريقة، في ظل تلاشي آماله في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.