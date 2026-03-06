Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن استهداف بارجة "أبراهام لينكولن"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ارتفاع كبير باسعار العقارات القريبة من منزل ميسي

رياضة

2026-03-06 | 02:04
ارتفاع كبير باسعار العقارات القريبة من منزل ميسي
8 شوهد

السومرية نيوز- دولي
يبدو أن تأثير انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة فورت لودرديل الأمريكية امتد إلى سوق العقارات في المنطقة حيث شهدت منازل قريبة من مقر إقامته ارتفاعا كبيرا في قيمتها.

وكشفت وكيلة العقارات في ولاية فلوريدا كاثيا مولينا أن رجل الأعمال باتريك بيت ديفيد كان من أبرز المستفيدين من وجود ميسي في الحي، بعدما اشترى منزلا في منطقة باي كولوني بنحو 20 مليون دولار، قبل أن ترتفع قيمته السوقية بشكل ملحوظ عقب انتقال قائد المنتخب الأرجنتيني للسكن في المنزل المقابل مباشرة.
وأوضحت أن قيمة العقار قفزت سريعا إلى نحو 45 مليون دولار، ما يعني تحقيق أرباح تقدر بحوالي 25 مليون دولار من دون إجراء أي عمليات تطوير أو تجديد في المنزل.
وأضافت مولينا أن "هذه الزيادة الكبيرة تعكس التأثير الاستثنائي الذي يمكن أن يحدثه وجود شخصية رياضية عالمية مثل ميسي في أي منطقة سكنية"، مشيرة إلى أن "العديد من المشترين أصبحوا مستعدين لدفع مبالغ ضخمة فقط من أجل العيش بالقرب من النجم الأرجنتيني".
كما لفتت إلى أن "بعض العائلات تنظر إلى الأمر من زاوية مختلفة، إذ يرغب كثير من السكان في أن يتمكن أطفالهم من رؤية ميسي في حياتهم اليومية، سواء أثناء التنزه في الحي أو خلال خروجه لتمشية كلبه صباحاً".
وأكدت أن "مدينة فورت لودرديل، التي كانت تعرف بهدوئها وكونها وجهة مفضلة لعشاق اليخوت، بدأت تشهد اهتماما متزايدا من المستثمرين العقاريين منذ وصول ميسي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المنازل الفاخرة في الأحياء القريبة من مقر إقامته".
واختتمت مولينا حديثها بالتأكيد على أن "تأثير ميسي لا يقتصر على كرة القدم أو الجوانب الجماهيرية فحسب، بل يمتد إلى قطاعات اقتصادية متعددة، وعلى رأسها سوق العقارات"، مشيرة إلى أن "أفضل استثمار عقاري مستقبلا قد يكون ببساطة معرفة المكان الذي سيختار النجم الأرجنتيني الإقامة فيه".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
"الفيفا" يتخدذ قرارا يخص حكام مونديال 2026
12:51 | 2026-03-05
لا إيقاف ولا تأجيل.. دوري نجوم العراق يكسر حاجز "القلق الأمني" ويواصل مسيرته
04:00 | 2026-03-05
19 عاما.. ريال مدريد يستدعي لامين فاتي
03:16 | 2026-03-05
ما سبب سقوط ليفربول أمام وولفرهامبتون.. فان دايك يعلق
07:30 | 2026-03-04
‎تصريحات ترامب تفتح باب التساؤلات حول مشاركة إيران في مونديال 2026
02:00 | 2026-03-04
برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا
17:15 | 2026-03-03
الكهرباء تصدر توضيحا بعد خروج أغلب خطوط الطاقة عن العمل
46.76%
11:27 | 2026-03-04
الكهرباء تصدر توضيحا بعد خروج أغلب خطوط الطاقة عن العمل
11:27 | 2026-03-04
ارتفاع مستمر.. الدولار يقترب من الـ 160 الفا
14.87%
09:05 | 2026-03-04
ارتفاع مستمر.. الدولار يقترب من الـ 160 الفا
09:05 | 2026-03-04
انطفاء تام في منظومة الطاقة بـ 4 محافظات والكهرباء تعلق
14.52%
11:01 | 2026-03-04
انطفاء تام في منظومة الطاقة بـ 4 محافظات والكهرباء تعلق
11:01 | 2026-03-04
تحذير امريكي يخص العراق: توخي الحيطة والحذر
9.08%
12:36 | 2026-03-04
تحذير امريكي يخص العراق: توخي الحيطة والحذر
12:36 | 2026-03-04
ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
7.42%
02:47 | 2026-03-05
ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
02:47 | 2026-03-05
البرد يباغت العراقيين.. حرارة تلامس الانجماد ومناطق ستتحول للبياض
7.34%
01:09 | 2026-03-05
البرد يباغت العراقيين.. حرارة تلامس الانجماد ومناطق ستتحول للبياض
01:09 | 2026-03-05
المزيد
غير مهتم
غير مهتم
لا
لا
نعم
نعم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

مكافحة الإرهاب يتحرك صوب صحراء النجف وكربلاء بعد رصد "إنزال جوي" مجهول (فيديو)
Play
مكافحة الإرهاب يتحرك صوب صحراء النجف وكربلاء بعد رصد "إنزال جوي" مجهول (فيديو)
05:35 | 2026-03-05
بالفيديو.. زائر غير مرحب به يتجول في العراق
Play
بالفيديو.. زائر غير مرحب به يتجول في العراق
11:34 | 2026-03-04
هجوم بالمسيرات على القاعدة الامريكية في مطار اربيل
Play
هجوم بالمسيرات على القاعدة الامريكية في مطار اربيل
13:25 | 2026-03-03
لحظة تعرض قمة جبل كورك في محافظة أربيل لهجوم بالطيران المسير
Play
لحظة تعرض قمة جبل كورك في محافظة أربيل لهجوم بالطيران المسير
13:11 | 2026-03-03
لبنان.. غارة تستهدف حارة صيدا (فيديو)
Play
لبنان.. غارة تستهدف حارة صيدا (فيديو)
11:57 | 2026-03-03
الانبار.. سقوط صاروخين ايرانيين في ناحية الفرات التابعة لقضاء هيت
Play
الانبار.. سقوط صاروخين ايرانيين في ناحية الفرات التابعة لقضاء هيت
11:32 | 2026-03-03
بالفيديو: سقوط بقايا صاروخ ايراني على طريق المطار في بغداد
Play
بالفيديو: سقوط بقايا صاروخ ايراني على طريق المطار في بغداد
11:29 | 2026-03-03
لقطات لإطلاق صواريخ باليستية إيرانية باتجاه إسرائيل والقواعد الأمريكية
Play
لقطات لإطلاق صواريخ باليستية إيرانية باتجاه إسرائيل والقواعد الأمريكية
11:00 | 2026-03-03
بالفيديو.. أعمدة الدخان تتصاعد من الفجيرة الإماراتية
Play
بالفيديو.. أعمدة الدخان تتصاعد من الفجيرة الإماراتية
05:50 | 2026-03-03
الجيش اللبناني يخلي مواقعه والقوات الاسرائيلية تتوغل بريا في لبنان
Play
الجيش اللبناني يخلي مواقعه والقوات الاسرائيلية تتوغل بريا في لبنان
03:28 | 2026-03-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.