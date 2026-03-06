ارتفاع كبير باسعار العقارات القريبة من منزل ميسي

وكشفت وكيلة العقارات في كاثيا مولينا أن رجل الأعمال باتريك بيت ديفيد كان من أبرز المستفيدين من وجود في الحي، بعدما اشترى منزلا في منطقة باي كولوني بنحو 20 مليون دولار، قبل أن ترتفع قيمته السوقية بشكل ملحوظ عقب انتقال قائد المنتخب الأرجنتيني للسكن في المنزل المقابل مباشرة.وأوضحت أن قيمة العقار قفزت سريعا إلى نحو 45 مليون دولار، ما يعني تحقيق أرباح تقدر بحوالي 25 مليون دولار من دون إجراء أي عمليات تطوير أو تجديد في المنزل.وأضافت مولينا أن "هذه الزيادة الكبيرة تعكس التأثير الاستثنائي الذي يمكن أن يحدثه وجود شخصية رياضية عالمية مثل ميسي في أي منطقة سكنية"، مشيرة إلى أن "العديد من المشترين أصبحوا مستعدين لدفع مبالغ ضخمة فقط من أجل العيش بالقرب من النجم الأرجنتيني".كما لفتت إلى أن "بعض العائلات تنظر إلى الأمر من زاوية مختلفة، إذ يرغب كثير من السكان في أن يتمكن أطفالهم من رؤية ميسي في حياتهم اليومية، سواء أثناء التنزه في الحي أو خلال خروجه لتمشية كلبه صباحاً".وأكدت أن "مدينة ، التي كانت تعرف بهدوئها وكونها وجهة مفضلة لعشاق اليخوت، بدأت تشهد اهتماما متزايدا من المستثمرين العقاريين منذ وصول ميسي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المنازل الفاخرة في الأحياء القريبة من مقر إقامته".واختتمت مولينا حديثها بالتأكيد على أن "تأثير ميسي لا يقتصر على كرة القدم أو الجوانب الجماهيرية فحسب، بل يمتد إلى قطاعات اقتصادية متعددة، وعلى رأسها سوق العقارات"، مشيرة إلى أن "أفضل استثمار عقاري مستقبلا قد يكون ببساطة معرفة المكان الذي سيختار النجم الأرجنتيني الإقامة فيه".