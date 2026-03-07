رسالة محرجة من أربيلوا رداً على غولر الغاضب

وحقق فوزاً مهماً 2-1 على في انتصار أبقى على ملاحقة لبرشلونة في صراع التتويج بالدوري الإسباني.واستبدل أربيلوا أردا غولر أمام سيلتا فيغو، بعد مرور 65 دقيقة، ليدخل بدلا منه سيزار بالاسيوس، رغم صناعة النجم التركي لهدف الميرينغي الأول.وأثناء خروجه من أرض الملعب ظهرت علامات دهشة وعدم رضا عن قرار خروجه من الملعب، لكن لم يكن أمامه إلا الاستجابة لقرار .ورد أربيلوا في تصريحات نشرتها صحيفة"آس" على ردة فعل غولر الغاضبة عند استبداله: "لا أعرف إن كان هناك مدرب آخر أشرك غولر أكثر مني.. لقد وثقت به منذ وصولي مثلما لم يفعل أحد".وأكمل: "لقد أشركت بالاسيوس لأنه أكثر اعتياداً على أداء الدور الذي كان يؤديه غولر اليوم.. فاز ، وفزنا جميعاً".وشدد أربيلوا على أن ريال مدريد سيواصل المنافسة على لقب حتى الأنفاس الأخيرة، مؤكداً: "أنا على يقين بأننا سننافس على لقب الدوري حتى النهاية.. ما زالت أمامنا 33 نقطة، وفارق كبير في المشوار.. لكل فريق أهدافه، وكل مباراة ستكون بمثابة معركة."وأسهب: "أداءالفريق رغم غياب 10 لاعبين يستحق الثناء حقًا.. أنا سعيد جدًا بروحهم القتالية وبالجماهير التي حضرت لدعمنا.. هذه هي اللحظات التي تُظهر معدن لاعبي ريال مدريد الحقيقي".