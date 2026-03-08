مقتل لاعب كرة قدم بشظية ايرانية

ووفق وسائل إعلام كويتية، فإن الرائد فهد الذي يبلغ من العمر 33 عامًا قُتل مع زميله المقدم ركن عبد الله عماد الشراح، إثر سقوط شظايا صاروخ إيراني على طريق المطلاع أثناء تأدية مهامهما ضمن الإدارة العامة لأمن الحدود البرية
.
وعلى حسابه عبر منصة "إكس"، ثبّت اللاعب الراحل منشوراً منذ عام 2021، يتضمّن الآية القرآنية من سورة لقمان "وما تدري نفس بأي أرض تموت"، مع دعاء استهله بالقول "اللهم إني اخاف موت الغفلة".
وبدأ اللاعب الراحل مسيرته الرياضية لاعب كرة قدم موهوبًا، فقد لعب في صفوف نادي السالمية الكويتي
، وكان يُعد من اللاعبين البارزين في الدوري المحلي قبل أن يعتزل اللعب أخيرًا ليتفرغ للعمل العسكري.
ووفق منشورات عديدة في نعيه على وسائل التواصل الاجتماعي
، فقد عرُف بأخلاقه العالية وروحه الرياضية، وترك بصمة إيجابية في أوساط الرياضة الكويتية
رغم قصر مسيرته الاحترافية. وبعد اعتزاله كرة القدم، التحق فهد بالجهاز العسكري والأمني، حيث خدم في صفوف أمن الحدود.
وجاءت وفاة اللاعب فهد عبد العزيز
جاءت في سياق الهجمات الإيرانية العدوانية على دول الخليج
، منذ بدء الحرب بين طهران
من جهة وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى.
وأعلنت وزارة الداخلية
الكويتية الحادثة رسميًا، ونعت الشهيدين بكلمات مؤثرة، مؤكدة أنهما استشهدا أثناء أداء الواجب الوطني.
كما نعى الاتحاد الكويتي لكرة القدم
اللاعب الراحل، معبّرًا عن حزنه العميق ومقدمًا التعازي لأسرته وللوسط الرياضي.