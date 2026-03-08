مقتل لاعب كرة قدم بشظية ايرانية

ووفق وسائل إعلام كويتية، فإن الرائد فهد الذي يبلغ من العمر 33 عامًا قُتل مع زميله المقدم ركن عبد الله عماد الشراح، إثر سقوط شظايا صاروخ إيراني على طريق المطلاع أثناء تأدية مهامهما ضمن .وعلى حسابه عبر منصة "إكس"، ثبّت اللاعب الراحل منشوراً منذ عام 2021، يتضمّن الآية القرآنية من سورة لقمان "وما تدري نفس بأي أرض تموت"، مع دعاء استهله بالقول "اللهم إني اخاف موت الغفلة".وبدأ اللاعب الراحل مسيرته الرياضية لاعب كرة قدم موهوبًا، فقد لعب في صفوف ، وكان يُعد من اللاعبين البارزين في الدوري المحلي قبل أن يعتزل اللعب أخيرًا ليتفرغ للعمل العسكري.ووفق منشورات عديدة في نعيه على ، فقد عرُف بأخلاقه العالية وروحه الرياضية، وترك بصمة إيجابية في أوساط الرياضة رغم قصر مسيرته الاحترافية. وبعد اعتزاله كرة القدم، التحق فهد بالجهاز العسكري والأمني، حيث خدم في صفوف أمن الحدود.وجاءت وفاة اللاعب فهد جاءت في سياق الهجمات الإيرانية العدوانية على دول ، منذ بدء الحرب بين من جهة وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى.وأعلنت الكويتية الحادثة رسميًا، ونعت الشهيدين بكلمات مؤثرة، مؤكدة أنهما استشهدا أثناء أداء الواجب الوطني.كما نعى اللاعب الراحل، معبّرًا عن حزنه العميق ومقدمًا التعازي لأسرته وللوسط الرياضي.