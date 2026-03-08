Alsumaria Tv
مقتل لاعب كرة قدم بشظية ايرانية

رياضة

2026-03-08 | 09:25
مقتل لاعب كرة قدم بشظية ايرانية
929 شوهد

السومرية نيوز- دولي
توفي، فجر اليوم الأحد، اللاعب الكويتي السابق فهد عبد العزيز المجمد في حادثة مأساوية أثناء أدائه واجبه الوطني ضابطًا في وزارة الداخلية الكويتية.

ووفق وسائل إعلام كويتية، فإن الرائد فهد الذي يبلغ من العمر 33 عامًا قُتل مع زميله المقدم ركن عبد الله عماد الشراح، إثر سقوط شظايا صاروخ إيراني على طريق المطلاع أثناء تأدية مهامهما ضمن الإدارة العامة لأمن الحدود البرية.
وعلى حسابه عبر منصة "إكس"، ثبّت اللاعب الراحل منشوراً منذ عام 2021، يتضمّن الآية القرآنية من سورة لقمان "وما تدري نفس بأي أرض تموت"، مع دعاء استهله بالقول "اللهم إني اخاف موت الغفلة".
وبدأ اللاعب الراحل مسيرته الرياضية لاعب كرة قدم موهوبًا، فقد لعب في صفوف نادي السالمية الكويتي، وكان يُعد من اللاعبين البارزين في الدوري المحلي قبل أن يعتزل اللعب أخيرًا ليتفرغ للعمل العسكري.
ووفق منشورات عديدة في نعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد عرُف بأخلاقه العالية وروحه الرياضية، وترك بصمة إيجابية في أوساط الرياضة الكويتية رغم قصر مسيرته الاحترافية. وبعد اعتزاله كرة القدم، التحق فهد بالجهاز العسكري والأمني، حيث خدم في صفوف أمن الحدود.
وجاءت وفاة اللاعب فهد عبد العزيز جاءت في سياق الهجمات الإيرانية العدوانية على دول الخليج، منذ بدء الحرب بين طهران من جهة وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية الحادثة رسميًا، ونعت الشهيدين بكلمات مؤثرة، مؤكدة أنهما استشهدا أثناء أداء الواجب الوطني.
كما نعى الاتحاد الكويتي لكرة القدم اللاعب الراحل، معبّرًا عن حزنه العميق ومقدمًا التعازي لأسرته وللوسط الرياضي.
تشيلسي يتجاوز ريكسهام بعد مباراة ماراثونية ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد
08:59 | 2026-03-08
"أنا أو رودري".. فينيسيوس يفجر "قنبلة" الرحيل في وجه ريال مدريد
04:47 | 2026-03-08
من مدريد.. رونالدو يبعث برسالة الى نادي النصر
12:48 | 2026-03-07
رسالة محرجة من أربيلوا رداً على غولر الغاضب
09:57 | 2026-03-07
بسبب طباخة برازيلية.. دعوى قضائية جديدة تلاحق نيمار
05:17 | 2026-03-07
فوز صعب باللحظات الاخيرة.. فالفيردي ينقذ ريال مدريد من فخ سيلتافيغو
18:00 | 2026-03-06
فيديوهات

داخل البرلمان.. نواب عراقيون يهتفون ضد أمريكا و"إسرائيل" (فيديو)
Play
داخل البرلمان.. نواب عراقيون يهتفون ضد أمريكا و"إسرائيل" (فيديو)
15:27 | 2026-03-07
اللحظات الأولى لإطلاق الصواريخ من بغداد باتجاه السفارة الأميركية
Play
اللحظات الأولى لإطلاق الصواريخ من بغداد باتجاه السفارة الأميركية
15:10 | 2026-03-07
من زاوية اخرى.. مشاهد لاستهداف السفارة الأميركية في بغداد
Play
من زاوية اخرى.. مشاهد لاستهداف السفارة الأميركية في بغداد
15:00 | 2026-03-07
مشاهد لاستهداف السفارة الأميركية في بغداد
Play
مشاهد لاستهداف السفارة الأميركية في بغداد
14:32 | 2026-03-07
مشاهد لاستهداف السفارة الأميركية في بغداد
Play
مشاهد لاستهداف السفارة الأميركية في بغداد
14:32 | 2026-03-07
بعد قصف الامارات.. محمد بن زايد: لحمنا مر وجلدنا غليظ
Play
بعد قصف الامارات.. محمد بن زايد: لحمنا مر وجلدنا غليظ
13:44 | 2026-03-07
الكويت ترفض استقبال المغادرين من الشركات الأجنبية العاملة في البصرة
Play
الكويت ترفض استقبال المغادرين من الشركات الأجنبية العاملة في البصرة
08:48 | 2026-03-07
مديرية مكافحة الاتجار بالبشر تكشف اعترافات يوتيوبر متهم باستدراج الأطفال
Play
مديرية مكافحة الاتجار بالبشر تكشف اعترافات يوتيوبر متهم باستدراج الأطفال
17:51 | 2026-03-06
نيران هائلة بعد قصف مخازن شركة امريكية في البصرة
Play
نيران هائلة بعد قصف مخازن شركة امريكية في البصرة
17:31 | 2026-03-06
الموصل.. قصف يستهدف احد مقار الحشد الشعبي
Play
الموصل.. قصف يستهدف احد مقار الحشد الشعبي
13:23 | 2026-03-06
