لاعبات من المنتخب الإيراني يطلبن اللجوء

وذكر المكتب في بيان أن اللاعبات الخمس، وهن: پسنديده، وزهراء قنبري، وزهراء سربالي، وعاطفة رمضان زاده، ومنى ، يتواجدن حاليا في "موقع آمن".تأتي هذه الأنباء في وقت واجهت فيه الحكومة مطالبات بتوفير الحماية لعضوات المنتخب عقب خروجهن من .وكانت حالة من القلق قد سادت حول سلامة اللاعبات بعد انتقادات وجهتها وسائل إعلام رسمية في ، خاصة بعد التزام اللاعبات الصمت خلال عزف قبيل مواجهة ، في خطوة فسرها مراقبون بأنها احتجاج صامت.ونقلت تقارير صحفية عن شهود عيان تجمع عشرات المحتجين حول حافلة الفريق أثناء مغادرتها " " بولاية كوينزلاند، مرددين هتافات تطالب بضمان سلامتهن والسماح لهن بالرحيل.من جانبها، أشارت تقارير إعلامية نقلا عن الأسترالية إلى أن قوات الأمن اضطرت لفتح ممر آمن للحافلة وسط صيحات تطالب بحماية اللاعبات.كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مشجعين قولهم إن 3 لاعبات على الأقل شوهدن من نوافذ الحافلة وهن يلوحن بإشارة اليد الدولية "لطلب الاستغاثة".ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الاتحاد الايراني لكرة القدم أو السلطات الأسترالية.