الحرس الثوري يعلن إطلاق "الموجة 37": تستمر 3 ساعات
ايران تعلن رسمياً الانسحاب من كأس العالم

رياضة

2026-03-11 | 09:48
ايران تعلن رسمياً الانسحاب من كأس العالم
المصدر:
موقع كووورة
2,227 شوهد


أكد وزير الرياضة الإيراني، أحمد دونيامالي، انسحاب منتخب بلاده من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقررة هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بسبب الحرب الدائرة حاليًا في الشرق الأوسط.


وكانت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني نفذتا ضربات جوية على إيران منذ 28 فبراير الماضي، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامئني، فيما ردت إيران بضرب قواعد أمريكية في دول خليجية.

وأكد جياني إنفانتيو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء عبر حسابه على إنستجرام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه خلال اجتماع جمعهما أمس الثلاثاء بأن منتخب إيران "مُرحب به بالطبع للمشاركة في البطولة في الولايات المتحدة"، رغم الحرب القائمة.

لكن دونيامالي قال في مقابلة تلفزيونية مع وكالة الأنباء الألمانية، اليوم، "منذ أن اغتالت هذه الحكومة الفاسدة قائدنا، لم تعد لدينا الظروف المناسبة للمشاركة في كأس العالم".

وأضاف "بسبب الإجراءات العدائية التي اتُخذت ضد إيران، اضطررنا إلى خوض حربين خلال 8 أو 9 أشهر، وقُتل آلاف من مواطنينا. لذلك لا توجد لدينا أي إمكانية للمشاركة في هذه الظروف".

كما أشار وزير الرياضة الإيراني إلى أنه "لو كان البلد المضيف مختلفًا، لكان المجتمع الدولي قد رد بالتأكيد وسحب حقوق الاستضافة".

وكان منتخب إيران أول المتأهلين إلى كأس العالم التي ستقام بين 11 يونيو و18 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في دور المجموعات أمام نيوزلندا وبلجيكا ومصر في مدن أمريكية.
