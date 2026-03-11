Alsumaria Tv
الحرس الثوري يعلن إطلاق "الموجة 37": تستمر 3 ساعات
أول رد من الاتحاد العراقي حول التأهل لكأس العالم بعد انسحاب إيران

رياضة

2026-03-11 | 12:50
أول رد من الاتحاد العراقي حول التأهل لكأس العالم بعد انسحاب إيران
المصدر:
ارم نيوز
202 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
كشف عضو اتحاد الكرة أحمد الموسوي، حقيقة مشاركة "أسود الرافدين" بدلاً من منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2025، والتي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأعلن وزير الرياضة الإيراني انسحاب منتخب إيران من المشاركة في مونديال 2026 بسبب الظروف العسكرية والتوترات القائمة مع واشنطن، موضحًا أن إرسال البعثة الرياضية إلى أمريكا أصبح مستحيلاً في ظل الوضع الراهن.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية المنتشرة، مؤخرًا، إلى احتمالية مشاركة منتخب العراق بدلاً من إيران، في كأس العالم 2025 بالمجموعة السابعة إلى جانب كل من: بلجيكا، ومصر، ومنتخب، نيوزيلندا.
وبحسب التقارير، فإن منتخب العراق يعد من أبرز المرشحين لتعويض إيران في حال الانسحاب، باعتباره من أعلى المنتخبات الآسيوية تصنيفًا التي لم تتأهل إلى البطولة، ويأتي من بعده منتخب الإمارات كخيار آخر محتمل، خاصة أنه احتل المركز الثالث في المجموعة التي تأهل منها الثنائي إيران واليابان.
وقال الموسوي في تصريح لـ "إرم نيوز": "لايوجد أي شيء رسمي وصل من "فيفا" إلى الاتحاد العراقي في هذا الشأن".
وتابع: "الانسحاب مجرد تصريح من وزير الرياضة في ايران، والاتحاد الإيراني لم يرسل بعد أي خطاب رسمي إلى "فيفا" بهذا الأمر".
واكد ان: "النظام المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة القدم يشير إلى أن صلاحية اختيار الدولة البديلة من صلاحية لجان "فيفا"، وربما يكون من القارة ذاتها، وفي حال ذلك فإن العراق هو الأعلى تصنيفاً فضلاً عن كونه متأهلاً سلفاً إلى الملحق العالمي".
وكان المنتخب الإيراني قد تأهل إلى كأس العالم متصدرًا مجموعته، حيث كان من المقرر أن يستهل مشواره بمواجهة نيوزيلندا، يوم 15 حزيران، في مدينة لوس أنجلوس، قبل أن يلتقي بلجيكا يوم 21 من الشهر ذاته بالمدينة نفسها، ثم يختتم مبارياته أمام منتخب مصر في 26 حزيران بمدينة سياتل.
فيديوهات

بالفيديو.. قصف يستهدف مواقع الحشد الشعبي في الموصل
Play
بالفيديو.. قصف يستهدف مواقع الحشد الشعبي في الموصل
10:35 | 2026-03-11
إقبال على تخزين المواد الغذائية في البصرة
Play
إقبال على تخزين المواد الغذائية في البصرة
17:03 | 2026-03-09
حرب المسيرات في العراق تفتح سجل الخسائر المدنية.. استهداف فيكتوريا يحرق منزلا ويصيب امرأة بحي التراث
Play
حرب المسيرات في العراق تفتح سجل الخسائر المدنية.. استهداف فيكتوريا يحرق منزلا ويصيب امرأة بحي التراث
02:50 | 2026-03-09
في إيران.. الكشف عن انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا جديدا
Play
في إيران.. الكشف عن انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا جديدا
16:37 | 2026-03-08
الوائلي من منفذ عرعر: المنافذ جاهزة للعمل 24 ساعة لاستمرار حركة التبادل التجاري
Play
الوائلي من منفذ عرعر: المنافذ جاهزة للعمل 24 ساعة لاستمرار حركة التبادل التجاري
13:31 | 2026-03-08
بالفيديو.. الدفاعات الجوية الإماراتية تدمّر مسيّرات إيرانية
Play
بالفيديو.. الدفاعات الجوية الإماراتية تدمّر مسيّرات إيرانية
12:38 | 2026-03-08
داخل البرلمان.. نواب عراقيون يهتفون ضد أمريكا و"إسرائيل" (فيديو)
Play
داخل البرلمان.. نواب عراقيون يهتفون ضد أمريكا و"إسرائيل" (فيديو)
15:27 | 2026-03-07
اللحظات الأولى لإطلاق الصواريخ من بغداد باتجاه السفارة الأميركية
Play
اللحظات الأولى لإطلاق الصواريخ من بغداد باتجاه السفارة الأميركية
15:10 | 2026-03-07
من زاوية اخرى.. مشاهد لاستهداف السفارة الأميركية في بغداد
Play
من زاوية اخرى.. مشاهد لاستهداف السفارة الأميركية في بغداد
15:00 | 2026-03-07
مشاهد لاستهداف السفارة الأميركية في بغداد
Play
مشاهد لاستهداف السفارة الأميركية في بغداد
14:32 | 2026-03-07
