أول رد من الاتحاد العراقي حول التأهل لكأس العالم بعد انسحاب إيران

وأعلن وزير الرياضة الإيراني انسحاب منتخب من المشاركة في مونديال 2026 بسبب الظروف العسكرية والتوترات القائمة مع ، موضحًا أن إرسال البعثة الرياضية إلى أصبح مستحيلاً في ظل الوضع الراهن.وأشارت العديد من التقارير الصحفية المنتشرة، مؤخرًا، إلى احتمالية مشاركة منتخب بدلاً من إيران، في 2025 بالمجموعة السابعة إلى جانب كل من: ، ومصر، ومنتخب، نيوزيلندا.وبحسب التقارير، فإن منتخب العراق يعد من أبرز المرشحين لتعويض إيران في حال الانسحاب، باعتباره من أعلى المنتخبات الآسيوية تصنيفًا التي لم تتأهل إلى البطولة، ويأتي من بعده منتخب الإمارات كخيار آخر محتمل، خاصة أنه احتل المركز الثالث في المجموعة التي تأهل منها الثنائي إيران واليابان.وقال في تصريح لـ "إرم نيوز": "لايوجد أي شيء رسمي وصل من "فيفا" إلى في هذا الشأن".وتابع: "الانسحاب مجرد تصريح من وزير الرياضة في ، والاتحاد الإيراني لم يرسل بعد أي خطاب رسمي إلى "فيفا" بهذا الأمر".واكد ان: "النظام المعتمد في يشير إلى أن صلاحية اختيار الدولة البديلة من صلاحية لجان "فيفا"، وربما يكون من القارة ذاتها، وفي حال ذلك فإن العراق هو الأعلى تصنيفاً فضلاً عن كونه متأهلاً سلفاً إلى الملحق العالمي".وكان المنتخب الإيراني قد تأهل إلى كأس العالم متصدرًا مجموعته، حيث كان من المقرر أن يستهل بمواجهة نيوزيلندا، يوم 15 حزيران، في مدينة لوس أنجلوس، قبل أن يلتقي بلجيكا يوم 21 من الشهر ذاته بالمدينة نفسها، ثم يختتم مبارياته أمام منتخب مصر في 26 حزيران بمدينة سياتل.