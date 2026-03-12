قطار دوري النجوم يصل المحطة 22.. قمة محفوفة بالمخاطر بين الشرطة والموصل اليوم

ويبحث القيثارة عن تصحيح المسار وتعويض كبوة دهوك الأخيرة، ولذلك ستكون مباراة اليوم بمثابة الفرصة المناسبة، من أجل استعادة التوازن ومصالحة الجماهير.وفي المقابل يتطلع أبناء إلى تحقيق نتيجة إيجابية تكون حافزاً له في المرحلة الحاسمة للمسابقة، على الرغم من صعوبة المهمة، وهو يواجه أحد الفرق المرشحة لنيل اللقب.ويقف الشرطة في المرتبة الثانية برصيد (44 نقطة)، بينما لدى صاحب المركز الخامس عشر (23 نقطة).إلى ذلك لن تكون مهمة الطلبة ثالث الترتيب سهلة، وهو يواجه الكهرباء المتحفز بفوزه على .ويلعب اليوم أيضاً أمام ، وأمانة ونوروز.وفي سياق متصل تستكمل غداً الجمعة منافسات الجولة الثانية والعشرين، حين تقام (4) لقاءات، وتبرز فيها مواجهة المتصدر ومتحديه ديالى.ويرتكز على سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى الرقم (8) في المحطة السابقة على حساب الغراف، رافعاً رصيده للنقطة (49).من جهته سيكون مرشحاً بقوة للفوز على ، بحكم الفوارق الفنية والإمكانات.ونجح النوارس في العودة إلى طريق الانتصارات في الجولة الحادية والعشرين بتغلبه على ، وأصبح يمتلك (35 نقطة)، في المرتبة الثامنة.وفي بقية مباريات الغد يستقبل النفط نظيره ، ويحل ضيفاً على .ويسدل الستار على الجولة (22)، بعد غد السبت، بلقاء أمام زاخو، ومواجهة مع ضيفه دهوك.