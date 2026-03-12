Alsumaria Tv
روسيا تحذر: عواقب الصراع في الشرق الأوسط ستؤثر على العالم
المزيد
قطار دوري النجوم يصل المحطة 22.. قمة محفوفة بالمخاطر بين الشرطة والموصل اليوم

رياضة

2026-03-12 | 04:32
قطار دوري النجوم يصل المحطة 22.. قمة محفوفة بالمخاطر بين الشرطة والموصل اليوم
40 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تنطلق منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم، اليوم الخميس بإقامة (4) مباريات مرتقبة، إذ يخوض الشرطة رحلة محفوفة بالمخاطر حينما يواجه الموصل في ملعب دهوك.

ويبحث القيثارة عن تصحيح المسار وتعويض كبوة دهوك الأخيرة، ولذلك ستكون مباراة اليوم بمثابة الفرصة المناسبة، من أجل استعادة التوازن ومصالحة الجماهير.

وفي المقابل يتطلع أبناء نينوى إلى تحقيق نتيجة إيجابية تكون حافزاً له في المرحلة الحاسمة للمسابقة، على الرغم من صعوبة المهمة، وهو يواجه أحد الفرق المرشحة لنيل اللقب.

ويقف الشرطة في المرتبة الثانية برصيد (44 نقطة)، بينما لدى الموصل صاحب المركز الخامس عشر (23 نقطة).

إلى ذلك لن تكون مهمة الطلبة ثالث الترتيب سهلة، وهو يواجه الكهرباء المتحفز بفوزه على ديالى.

ويلعب اليوم أيضاً الكرمة أمام الغراف، وأمانة بغداد ونوروز.

وفي سياق متصل تستكمل غداً الجمعة منافسات الجولة الثانية والعشرين، حين تقام (4) لقاءات، وتبرز فيها مواجهة القوة الجوية المتصدر ومتحديه ديالى.

ويرتكز الصقور على سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى الرقم (8) في المحطة السابقة على حساب الغراف، رافعاً رصيده للنقطة (49).

من جهته سيكون الزوراء مرشحاً بقوة للفوز على نفط ميسان، بحكم الفوارق الفنية والإمكانات.

ونجح النوارس في العودة إلى طريق الانتصارات في الجولة الحادية والعشرين بتغلبه على نوروز، وأصبح يمتلك (35 نقطة)، في المرتبة الثامنة.

وفي بقية مباريات الغد يستقبل النفط نظيره النجف، ويحل الميناء ضيفاً على أربيل.

ويسدل الستار على الجولة (22)، بعد غد السبت، بلقاء فريق القاسم أمام زاخو، ومواجهة الكرخ مع ضيفه دهوك.
قطار دوري النجوم يصل المحطة 22

قمة محفوفة بالمخاطر بين الشرطة والموصل اليوم

دوري نجوم العراق

السومرية نيوز

القوة الجوية

فريق القاسم

سومرية نيوز

دوري النجوم

ملعب دهوك

نفط ميسان

اخترنا لك
فالفيردي يقود الريال لهزيمة السيتي في دوري أبطال أوروبا
18:20 | 2026-03-11
أول رد من الاتحاد العراقي حول التأهل لكأس العالم بعد انسحاب إيران
12:50 | 2026-03-11
الغاء مباراة مقررة مع ايران
12:13 | 2026-03-11
ايران تعلن رسمياً الانسحاب من كأس العالم
09:48 | 2026-03-11
هل سيتأهل العراق بعد انسحاب ايران من كاس العالم؟.. مساعد مدرب المنتخب يحسمها
09:09 | 2026-03-11
لاعبة إيرانية تتراجع عن طلب اللجوء في أستراليا وتربك السلطات
08:58 | 2026-03-11
مياه عام كامل خلال اسبوع.. انطلاق صافرة الغزارة الاوسع والعراق يستعد لاسبوع من الامطار والغبار
25.72%
02:40 | 2026-03-11
مياه عام كامل خلال اسبوع.. انطلاق صافرة الغزارة الاوسع والعراق يستعد لاسبوع من الامطار والغبار
02:40 | 2026-03-11
أول رد من الاتحاد العراقي حول التأهل لكأس العالم بعد انسحاب إيران
22.18%
12:50 | 2026-03-11
أول رد من الاتحاد العراقي حول التأهل لكأس العالم بعد انسحاب إيران
12:50 | 2026-03-11
عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
14.82%
13:39 | 2026-03-11
عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
13:39 | 2026-03-11
ايرادات وجباية ومنظومة صد مسيرات.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء اليوم
14.69%
12:51 | 2026-03-10
ايرادات وجباية ومنظومة صد مسيرات.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء اليوم
12:51 | 2026-03-10
رئيس الاتحاد الدولي يحسم الجدل حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026
11.83%
03:42 | 2026-03-11
رئيس الاتحاد الدولي يحسم الجدل حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026
03:42 | 2026-03-11
بعد القفزة الأخيرة.. انخفاض جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
10.76%
03:44 | 2026-03-11
بعد القفزة الأخيرة.. انخفاض جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:44 | 2026-03-11
غير مهتم
غير مهتم
لا
لا
نعم
نعم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

ترامب يعلق على هتاف "الموت لأمريكا" داخل البرلمان العراقي (فيديو)
Play
ترامب يعلق على هتاف "الموت لأمريكا" داخل البرلمان العراقي (فيديو)
13:56 | 2026-03-11
بالفيديو.. قصف يستهدف مواقع الحشد الشعبي في الموصل
Play
بالفيديو.. قصف يستهدف مواقع الحشد الشعبي في الموصل
10:35 | 2026-03-11
إقبال على تخزين المواد الغذائية في البصرة
Play
إقبال على تخزين المواد الغذائية في البصرة
17:03 | 2026-03-09
حرب المسيرات في العراق تفتح سجل الخسائر المدنية.. استهداف فيكتوريا يحرق منزلا ويصيب امرأة بحي التراث
Play
حرب المسيرات في العراق تفتح سجل الخسائر المدنية.. استهداف فيكتوريا يحرق منزلا ويصيب امرأة بحي التراث
02:50 | 2026-03-09
في إيران.. الكشف عن انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا جديدا
Play
في إيران.. الكشف عن انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا جديدا
16:37 | 2026-03-08
الوائلي من منفذ عرعر: المنافذ جاهزة للعمل 24 ساعة لاستمرار حركة التبادل التجاري
Play
الوائلي من منفذ عرعر: المنافذ جاهزة للعمل 24 ساعة لاستمرار حركة التبادل التجاري
13:31 | 2026-03-08
بالفيديو.. الدفاعات الجوية الإماراتية تدمّر مسيّرات إيرانية
Play
بالفيديو.. الدفاعات الجوية الإماراتية تدمّر مسيّرات إيرانية
12:38 | 2026-03-08
داخل البرلمان.. نواب عراقيون يهتفون ضد أمريكا و"إسرائيل" (فيديو)
Play
داخل البرلمان.. نواب عراقيون يهتفون ضد أمريكا و"إسرائيل" (فيديو)
15:27 | 2026-03-07
اللحظات الأولى لإطلاق الصواريخ من بغداد باتجاه السفارة الأميركية
Play
اللحظات الأولى لإطلاق الصواريخ من بغداد باتجاه السفارة الأميركية
15:10 | 2026-03-07
من زاوية اخرى.. مشاهد لاستهداف السفارة الأميركية في بغداد
Play
من زاوية اخرى.. مشاهد لاستهداف السفارة الأميركية في بغداد
15:00 | 2026-03-07
