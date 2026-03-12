إيقاف لاعبين مدى الحياة في الدوري الأمريكي.. ما السبب؟

ويشمل القرار الدولي الغاني ياو يبواه (28 عاما)، الذي توّج بلقب الدوري مع كرو عام 2023، إلى جانب اللاعب الأمريكي من أصول غانية أيضا، جونس (29 عاما)، الذي ينشط في الدوري منذ عام 2016.ويأتي هذا القرار في خطوة تهدف إلى حماية نزاهة المنافسة والحفاظ على مصداقية البطولة.PasteCancelوأوضحت الرابطة أن العقوبة جاءت بعد ثبوت قيام اللاعبين بمراهنات خلال عامي 2024 و2025، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود أي دليل يثبت أن هذه الرهانات أثرت بشكل مباشر على نتام اللاعبين بتقديم معلومات غير متاحة للعامة لبعض المراهنين حول هذه الوقائع.وكان اللاعبان قد خضعا لإيقاف مؤقت منذ شهر أكتوبر الماضي، في انتظار انتهاء التحقيقات، في وقت تتزايد قضايا المراهنات الرياضية في بعد تقنينها في معظم الولايات، وهو ما دفع رابطة إلى تشديد إجراءات الرقابة للحفاظ على نزاهة المنافسات.وسبق لياو يبواه أن خاض تجربة قصيرة في مع نادي ليل موسم (2015-2016)، قبل أن ينتقل للعب في عدة دوريات أوروبية، منها هولندا وإسبانيا وبولندا، ليوقع لاحقا مع كولومبوس كرو عام 2022، ثم ينضم إلى صفوف نادي لوس أنجلوس في عام 2025، قبل فسخ عقده في يناير الماضي.أما ديريك فقد لعدة الدوري الأمريكي فقط، ولكن مع عدة أندية من بينها فيلاديلفيا وناشفيل، وهوستون دينامو وشارلوت قبل انتقاله إلى كولومبوس كرو.