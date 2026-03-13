برشلونة يودع رئيسه الأسبق

وتولى إنريك رئاسة برشلونة في 12 شباط 2003 خلفا للرئيس المستقيل ، قبل أن بعد نحو 3 أشهر فقط في مايو من العام نفسه، ليفتح الطريق أمام إدارة مؤقتة أشرفت على الانتخابات التي فاز بها لاحقا في ولايته الأولى.وكان رينا انضم إلى مجلس عام 2000 كعضو تحت قيادة خوان جاسبارت، ثم تولى منصب نائب الرئيس عام 2002، قبل أن يصبح رئيسا للنادي لفترة قصيرة استمرت 82 يوما.ورغم قصر مدة رئاسته، واجه النادي خلالها تحديات اقتصادية ورياضية كبيرة، إلا أن بعض فرق النادي الأخرى حققت نجاحات بارزة، من بينها: تتويج فريق كرة بكأس ملك إسبانيا، وفوز فريق هوكي الجليد بكأس الملك، وتتويج فريق كرة اليد بكأس .بعيدا عن كرة القدم، كان إنريك رينا شخصية بارزة في عالم الأعمال، إذ امتلك سلسلة فنادق Amrey Hotels، كما كان مالكا لعدد من الفنادق الكبرى، أبرزها فندق Le Méridien Ra في مدينة طركونة.كما شغل عدة مناصب اقتصادية مهمة في إقليم كتالونيا، من بينها رئاسة جمعية المطورين والمقاولين في كتالونيا، إضافة إلى رئاسة مؤسسة فيرا دي برشلونة المعنية بتنظيم المعارض والفعاليات الاقتصادية.وأعلنت عائلة الراحل أن مراسم العزاء ستقام يوم السبت في جنازة ليس كورتس بالقرب من ملعب " "، على أن تقام مراسم الدفن يوم الأحد في المكان نفسه.ومن المفارقات أن رحيل رينا يتزامن مع أجواء انتخابية داخل النادي، وهو المشهد الذي ارتبط باسمه تاريخيا عندما قاد برشلونة في مرحلة انتقالية قبل وصول إدارة جديدة في بداية الألفية.