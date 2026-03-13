Alsumaria Tv
البث المباشر
إحباط استهداف مركز "الدعم الدبلوماسي" غربي بغداد
برشلونة يودع رئيسه الأسبق

رياضة

2026-03-13 | 06:45
برشلونة يودع رئيسه الأسبق
351 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
خيم الحزن على نادي برشلونة بعد الإعلان عن وفاة رئيسه السابق إنريك رينا مارتينيز عن عمر ناهز 85 عاما وهو أحد الشخصيات التي قادت النادي الكتالوني في فترة انتقالية حساسة من تاريخه.

وتولى إنريك رينا رئاسة برشلونة في 12 شباط 2003 خلفا للرئيس المستقيل خوان جاسبارت، قبل أن يستقيل بعد نحو 3 أشهر فقط في مايو من العام نفسه، ليفتح الطريق أمام إدارة مؤقتة أشرفت على الانتخابات التي فاز بها لاحقا خوان لابورتا في ولايته الأولى.
وكان رينا انضم إلى مجلس إدارة برشلونة عام 2000 كعضو تحت قيادة خوان جاسبارت، ثم تولى منصب نائب الرئيس عام 2002، قبل أن يصبح رئيسا للنادي لفترة قصيرة استمرت 82 يوما.
ورغم قصر مدة رئاسته، واجه النادي خلالها تحديات اقتصادية ورياضية كبيرة، إلا أن بعض فرق النادي الأخرى حققت نجاحات بارزة، من بينها: تتويج فريق كرة السلة بكأس ملك إسبانيا، وفوز فريق هوكي الجليد بكأس الملك، وتتويج فريق كرة اليد بكأس الاتحاد الأوروبي.
بعيدا عن كرة القدم، كان إنريك رينا شخصية بارزة في عالم الأعمال، إذ امتلك سلسلة فنادق Amrey Hotels، كما كان مالكا لعدد من الفنادق الكبرى، أبرزها فندق Le Méridien Ra في مدينة طركونة.
كما شغل عدة مناصب اقتصادية مهمة في إقليم كتالونيا، من بينها رئاسة جمعية المطورين والمقاولين في كتالونيا، إضافة إلى رئاسة مؤسسة فيرا دي برشلونة المعنية بتنظيم المعارض والفعاليات الاقتصادية.
وأعلنت عائلة الراحل أن مراسم العزاء ستقام يوم السبت في جنازة ليس كورتس بالقرب من ملعب  "كامب نو"، على أن تقام مراسم الدفن يوم الأحد في المكان نفسه.
ومن المفارقات أن رحيل رينا يتزامن مع أجواء انتخابية داخل النادي، وهو المشهد الذي ارتبط باسمه تاريخيا عندما قاد برشلونة في مرحلة انتقالية قبل وصول إدارة جديدة في بداية الألفية.
