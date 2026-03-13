مصير إيران في المونديال.. اجتماع حاسم قد يمنح العراق تذكرة العبور المباشر

ووفقا لمصادر رياضية، من المنتظر أن يعقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة موقف المنتخب الإيراني بشكل نهائي، سواء بتأكيد مشاركته في المونديال أو تثبيت قرار الانسحاب في حال عدم توافر الشروط التي طلبها الجانب الإيراني.وأشارت تقارير إلى أن قرار سيكون له تأثير مباشر على مسار التأهل في القارة الآسيوية، إذ قد يفتح الباب أمام منتخب للتأهل إلى بشكل مباشر، أو دفعه لخوض مباراة الملحق، بحسب ما ستسفر عنه المفاوضات بين الطرفين.وتأتي هذه التطورات بعد أن طلبت السلطات الإيرانية الحصول على ضمانات أمنية رسمية قبل تأكيد مشاركة المنتخب في البطولة التي ستقام في وكندا والمكسيك عام 2026.وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، شددت على ضرورة توفير ضمانات تضمن سلامة بعثة المنتخب خلال فترة البطولة، بما يشمل التنقل والإقامة وإقامة التدريبات والمباريات تحت إشراف دون أي مخاوف أمنية.وكانت قرعة كأس العالم وضعت إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات ومصر ونيوزيلندا، مع إقامة مباريات المجموعة على الأراضي الأمريكية.ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراتين في لوس أنجلوس ومباراة أخرى في سياتل، بينما قد يواجه المنتخب الأمريكي في الأدوار الإقصائية إذا تساوى المنتخبان في مراكز متقدمة ضمن مجموعتيهما.في حال قررت إيران الانسحاب رسميا من البطولة، سيضطر إلى البحث عن منتخب بديل لشغل المقعد الشاغر في المجموعة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تغييرات في خريطة التأهل الآسيوي، ويمنح منتخبات أخرى فرصة تاريخية للوصول إلى المونديال.