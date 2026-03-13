Alsumaria Tv
مصير إيران في المونديال.. اجتماع حاسم قد يمنح العراق تذكرة العبور المباشر

رياضة

2026-03-13 | 07:01
مصير إيران في المونديال.. اجتماع حاسم قد يمنح العراق تذكرة العبور المباشر
المصدر:
روسيا اليوم
839 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تتجه الأنظار إلى اجتماع مرتقب بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإيراني لكرة القدم وحسم موقف منتخب إيران من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

ووفقا لمصادر رياضية، من المنتظر أن يعقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة موقف المنتخب الإيراني بشكل نهائي، سواء بتأكيد مشاركته في المونديال أو تثبيت قرار الانسحاب في حال عدم توافر الشروط التي طلبها الجانب الإيراني.

وأشارت تقارير إلى أن قرار إيران سيكون له تأثير مباشر على مسار التأهل في القارة الآسيوية، إذ قد يفتح الباب أمام منتخب العراق للتأهل إلى كأس العالم بشكل مباشر، أو دفعه لخوض مباراة الملحق، بحسب ما ستسفر عنه المفاوضات بين الطرفين.

وتأتي هذه التطورات بعد أن طلبت السلطات الإيرانية الحصول على ضمانات أمنية رسمية قبل تأكيد مشاركة المنتخب في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، شددت طهران على ضرورة توفير ضمانات تضمن سلامة بعثة المنتخب خلال فترة البطولة، بما يشمل التنقل والإقامة وإقامة التدريبات والمباريات تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم دون أي مخاوف أمنية.

وكانت قرعة كأس العالم وضعت إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، مع إقامة مباريات المجموعة على الأراضي الأمريكية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراتين في لوس أنجلوس ومباراة أخرى في سياتل، بينما قد يواجه المنتخب الأمريكي في الأدوار الإقصائية إذا تساوى المنتخبان في مراكز متقدمة ضمن مجموعتيهما.

في حال قررت إيران الانسحاب رسميا من البطولة، سيضطر فيفا إلى البحث عن منتخب بديل لشغل المقعد الشاغر في المجموعة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تغييرات في خريطة التأهل الآسيوي، ويمنح منتخبات أخرى فرصة تاريخية للوصول إلى المونديال.
