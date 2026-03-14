مقترح إيراني يخص مونديال 2026.. ما موقف المنتخبات الأخرى

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الخارجية العراقية: الحكومة لن تتهاون مع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مقترح إيراني يخص مونديال 2026.. ما موقف المنتخبات الأخرى

رياضة

2026-03-14 | 13:04
مقترح إيراني يخص مونديال 2026.. ما موقف المنتخبات الأخرى
المصدر:
روسيا اليوم
567 شوهد

تحدث سفير إيران في المكسيك أبو الفضل باسندده، عن موقف بلاده من المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا صيف 2026.

ومن المقرر أن يلعب منتخب إيران في المجموعة السابعة لكأس العالم 2026 إلى جانب بلجيكا، ونيوزيلندا ومصر، حيث ستقام مبارياته كلها في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في لوس أنجلوس وسياتل.

وظهر مقترح بنقل مباريات منتخب إيران في كأس العالم 2026، إلى المكسيك بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أبو الفضل باسندده في تصريحات صحافية: "لم يعلن منتخبنا الوطني بعد عدم رغبته في المشاركة في كأس العالم".

وأضاف: "نؤكد مجددا أن الولايات المتحدة لا تتعاون معنا في موضوع التأشيرات. نحن مهتمون بالمشاركة في كأس العالم، لكنهم لا يقدمون لنا الدعم اللوجستي أو الإداري اللازم".

واقترح السفير الإيراني لدى المكسيك تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمقترح نقل مباريات إيران للمكسيك، التي تتشارك هي وكندا مع أمريكا في تنظيم الحدث العالمي.

وأوضح السفير في هذا الإطار: "لم يُدِن الفيفا هذا الإجراء بعد، وإن كان بإمكانه التدخل بطريقة ما لتمكين المنتخب الإيراني من المشاركة في كأس العالم، ولكن في المكسيك"، مشيرا إلى أن وزارة الرياضة الإيرانية هي الجهة التي ستتخذ القرار النهائي في هذه الحالة.

وأشار أبو الفضل باسندده: "بالنسبة لنا، الأفضل أن تقام مبارياتنا في المكسيك. مع أن شعبنا لا يكره الأمة الأمريكية، بل الحكومة الأمريكية، إلا أننا نحب الشعب المكسيكي كثيرا".

كما صرح باسندده بأنه في حال طُرح هذا الخيار البديل، فإنهم سيقبلونه فورا: "إذا طرح هذا الاقتراح (بإقامة مباريات إيران في المكسيك)، نعم، سنقبله".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
غير مهتم
غير مهتم
لا
لا
نعم
نعم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.