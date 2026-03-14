مقترح إيراني يخص مونديال 2026.. ما موقف المنتخبات الأخرى

ومن المقرر أن يلعب منتخب في المجموعة السابعة لكأس العالم 2026 إلى جانب ، ونيوزيلندا ومصر، حيث ستقام مبارياته كلها في وتحديدا في لوس أنجلوس وسياتل.وظهر مقترح بنقل مباريات منتخب إيران في 2026، إلى بدلا من الأمريكية.وقال باسندده في تصريحات صحافية: "لم يعلن منتخبنا الوطني بعد عدم رغبته في المشاركة في كأس العالم".وأضاف: "نؤكد مجددا أن الولايات المتحدة لا تتعاون معنا في موضوع التأشيرات. نحن مهتمون بالمشاركة في كأس العالم، لكنهم لا يقدمون لنا الدعم اللوجستي أو الإداري اللازم".واقترح لدى المكسيك تدخل " " بمقترح نقل مباريات إيران للمكسيك، التي تتشارك هي وكندا مع في تنظيم الحدث العالمي.وأوضح السفير في هذا الإطار: "لم يُدِن هذا الإجراء بعد، وإن كان بإمكانه التدخل بطريقة ما لتمكين المنتخب الإيراني من المشاركة في كأس العالم، ولكن في المكسيك"، مشيرا إلى أن الإيرانية هي الجهة التي ستتخذ القرار النهائي في هذه الحالة.وأشار أبو الفضل باسندده: "بالنسبة لنا، الأفضل أن تقام مبارياتنا في المكسيك. مع أن شعبنا لا يكره الأمة الأمريكية، بل الحكومة الأمريكية، إلا أننا نحب الشعب المكسيكي كثيرا".كما صرح باسندده بأنه في حال طُرح هذا الخيار البديل، فإنهم سيقبلونه فورا: "إذا طرح هذا الاقتراح (بإقامة مباريات إيران في المكسيك)، نعم، سنقبله".