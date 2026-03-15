بعد الفوز على إلتشي.. مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

واستقبل خصمه إلتشي على ملعب "سانتياغو برنابيو" وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من موسم 2025-2026.وحسمت المباراة بفوز بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده عند النقطة 66 في المركز الثاني.ويتأخر ريال مدريد عن برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة بعد مرور 28 جولة من بطولة وسيخوض البلوغرانا مباراة في الجولة ذاتها مساء اليوم الأحد أمام .الجولة التاسعة والعشرين: ريال مدريد وأتليتكو مدريد، يوم الأحد 22 مارس 2026.الجولة الثلاثون: ريال مايوركا وريال مدريدالجولة الحادية والثلاثين: ريال مدريد وجيروناالجولة الثانية والثلاثين: ريال مدريد وألافيسالجولة الثالثة والثلاثين: ريال مدريد وريالالجولة الرابعة والثلاثين: إسبانيول وريال مدريدالجولة الخامسة والثلاثين: برشلونة وريال مدريدالجولة السادسة والثلاثين: ريال مدريد وريالالجولة السابعة والثلاثين: إشبيلية وريال مدريدالجولة الثامنة والثلاثين: ريال مدريد وأتلتيك