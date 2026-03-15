بعد الفوز على إلتشي.. مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

واستقبل ريال مدريد
خصمه إلتشي على ملعب "سانتياغو برنابيو" وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني
موسم 2025-2026.
وحسمت المباراة بفوز ريال مدريد
بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده عند النقطة 66 في المركز الثاني.
ويتأخر ريال مدريد عن برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة بعد مرور 28 جولة من بطولة الدوري الإسباني
وسيخوض البلوغرانا مباراة في الجولة ذاتها مساء اليوم الأحد أمام إشبيلية
مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني
الجولة التاسعة والعشرين: ريال مدريد وأتليتكو مدريد، يوم الأحد 22 مارس 2026.
الجولة الثلاثون: ريال مايوركا وريال مدريد
الجولة الحادية والثلاثين: ريال مدريد وجيرونا
الجولة الثانية والثلاثين: ريال مدريد وألافيس
الجولة الثالثة والثلاثين: ريال مدريد وريال بيتيس
الجولة الرابعة والثلاثين: إسبانيول وريال مدريد
الجولة الخامسة والثلاثين: برشلونة وريال مدريد
الجولة السادسة والثلاثين: ريال مدريد وريال أوفييدو
الجولة السابعة والثلاثين: إشبيلية وريال مدريد
الجولة الثامنة والثلاثين: ريال مدريد وأتلتيك بلباو