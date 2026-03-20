مفاجأة في اللحظات الأخيرة.. ماذا حل بالمنتخب العراقي؟

رياضة

2026-03-20 | 07:00
مفاجأة في اللحظات الأخيرة.. ماذا حل بالمنتخب العراقي؟
3,799 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
اضطر منتخب العراق إلى تعديل خط سير رحلته المتجهة إلى مونتيري، في خطوة غير متوقعة حولت جزءا من الرحلة من الطيران إلى التنقل البري، وذلك استجابة لترتيبات خاصة بشركة الطيران.

وبحسب مصادر اعلامية فان بعثة "أسود الرافدين" غادرت من مدينة عرعر السعودية، قبل أن تتوجه برا إلى عمان، التي ستنطلق منها الرحلة الجوية نحو المكسيك.
وجاء هذا التغيير بناء على طلب من الخطوط الجوية العراقية، التي حددت العاصمة الأردنية كنقطة انطلاق رسمية للرحلة الدولية، ما استدعى إعادة ترتيب البرنامج اللوجستي بالكامل.
كما تولت وزارة الداخلية العراقية الإشراف على انتقال البعثة، حيث رافقتها أمنيا حتى منفذ طريبيل الحدودي، لضمان وصولها بسلاسة وأمان.
وستغادر بعثة المنتخب العراقي إلى المكسيك لخوض الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.
ومن المقرر أن يلعب منتخب العراق مع الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام، في 31 اذار الجاري بمدينة مونتيري بالمكسيك.
وتشهد المباراة الأخرى مواجهة بين جامايكا وكاليدونيا الجديدة، على أن يلتقي الفائز مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وسيحصل المنتخبان الفائزان في المباراتين النهائيتين المقررتين، يوم 31 اذار، على آخر مقعدين متبقيين في كأس العالم 2026.
وحال فوز المنتخب العراقي، فإنه سينضم للمجموعة التاسعة بكأس العالم 2026، بجوار كل من فرنسا والسنغال والنرويج. وتستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك نهائيات النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ، وذلك خلال الفترة ما بين 11 حزيران و19 تموز 2026.
الدولار يتراجع من أعلى مستوى في أشهر
30.76%
04:01 | 2026-03-20
الدولار يتراجع من أعلى مستوى في أشهر
04:01 | 2026-03-20
بعد الصيانة.. افتتاح جسر حيوي في بغداد
15.88%
03:51 | 2026-03-19
بعد الصيانة.. افتتاح جسر حيوي في بغداد
03:51 | 2026-03-19
أمطار رعدية وتقلبات حرارية.. تعرف على حالة الطقس في العراق خلال عيد الفطر
14.34%
02:18 | 2026-03-19
أمطار رعدية وتقلبات حرارية.. تعرف على حالة الطقس في العراق خلال عيد الفطر
02:18 | 2026-03-19
خرق في قلب واشنطن.. مسيرات مجهولة تطارد وزيري الخارجية والدفاع فوق &quot;فورت ماكنير&quot;
13.9%
03:01 | 2026-03-19
خرق في قلب واشنطن.. مسيرات مجهولة تطارد وزيري الخارجية والدفاع فوق "فورت ماكنير"
03:01 | 2026-03-19
انخفاض جديد بأسعار الذهب في العراق اليوم
13.77%
04:17 | 2026-03-19
انخفاض جديد بأسعار الذهب في العراق اليوم
04:17 | 2026-03-19
مفاجأة في اللحظات الأخيرة.. ماذا حل بالمنتخب العراقي؟
11.34%
07:00 | 2026-03-20
مفاجأة في اللحظات الأخيرة.. ماذا حل بالمنتخب العراقي؟
07:00 | 2026-03-20
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
ممكن
ممكن
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

