مفاجأة في اللحظات الأخيرة.. ماذا حل بالمنتخب العراقي؟

وبحسب مصادر اعلامية فان بعثة " " غادرت من مدينة عرعر ، قبل أن تتوجه برا إلى عمان، التي ستنطلق منها الرحلة الجوية نحو .وجاء هذا التغيير بناء على طلب من ، التي حددت العاصمة الأردنية كنقطة انطلاق رسمية للرحلة الدولية، ما استدعى إعادة ترتيب البرنامج اللوجستي بالكامل.كما تولت العراقية الإشراف على انتقال البعثة، حيث رافقتها أمنيا حتى منفذ طريبيل الحدودي، لضمان وصولها بسلاسة وأمان.وستغادر بعثة المنتخب العراقي إلى المكسيك لخوض الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 في الشمالية.ومن المقرر أن يلعب منتخب مع الفائز من مباراة وسورينام، في 31 اذار الجاري بمدينة مونتيري بالمكسيك.وتشهد المباراة الأخرى مواجهة بين جامايكا وكاليدونيا الجديدة، على أن يلتقي الفائز مع جمهورية الديمقراطية.وسيحصل المنتخبان الفائزان في المباراتين النهائيتين المقررتين، يوم 31 اذار، على آخر مقعدين متبقيين في 2026.وحال فوز المنتخب العراقي، فإنه سينضم للمجموعة التاسعة بكأس العالم 2026، بجوار كل من والسنغال والنرويج. وتستضيف كل من ، كندا والمكسيك نهائيات النسخة الـ23 من لكرة القدم، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ، وذلك خلال الفترة ما بين 11 حزيران و19 تموز 2026.