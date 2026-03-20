مفاجأة في اللحظات الأخيرة.. ماذا حل بالمنتخب العراقي؟

وبحسب مصادر اعلامية فان بعثة "أسود الرافدين
" غادرت من مدينة عرعر السعودية
، قبل أن تتوجه برا إلى عمان، التي ستنطلق منها الرحلة الجوية نحو المكسيك
.
وجاء هذا التغيير بناء على طلب من الخطوط الجوية العراقية
، التي حددت العاصمة الأردنية كنقطة انطلاق رسمية للرحلة الدولية، ما استدعى إعادة ترتيب البرنامج اللوجستي بالكامل.
كما تولت وزارة الداخلية
العراقية الإشراف على انتقال البعثة، حيث رافقتها أمنيا حتى منفذ طريبيل الحدودي، لضمان وصولها بسلاسة وأمان.
وستغادر بعثة المنتخب العراقي إلى المكسيك لخوض الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 في أمريكا
الشمالية.
ومن المقرر أن يلعب منتخب العراق
مع الفائز من مباراة بوليفيا
وسورينام، في 31 اذار الجاري بمدينة مونتيري بالمكسيك.
وتشهد المباراة الأخرى مواجهة بين جامايكا وكاليدونيا الجديدة، على أن يلتقي الفائز مع جمهورية الكونغو
الديمقراطية.
وسيحصل المنتخبان الفائزان في المباراتين النهائيتين المقررتين، يوم 31 اذار، على آخر مقعدين متبقيين في كأس العالم
2026.
وحال فوز المنتخب العراقي، فإنه سينضم للمجموعة التاسعة بكأس العالم 2026، بجوار كل من فرنسا
والسنغال والنرويج.
وتستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية
، كندا والمكسيك نهائيات النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم
لكرة القدم، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ، وذلك خلال الفترة ما بين 11 حزيران و19 تموز 2026.