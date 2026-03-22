تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو

واستبعد من قائمة المنتخب الذي يواجه على ملعب "أزتيكا" في 28 اذار ثم في 31 اذار بأتلانتا على ملعب "مرسيدس بنز".وطمأن الجماهير بشأن حالة "الدون" موضحا أن الإصابة ليست خطيرة وأن اللاعب سيعود بنسبة كبيرة بعد نهاية فترة التوقف الدولي.وقال مدرب في مؤتمر صحفي: "الأمر ليس خطيرا إنه يعاني من إصابة طفيفة، هناك شد عضلي ونعتقد أنه سيتعافى في غضون أسبوع أو أسبوعين".وأضاف: "ليست فترة طويلة اعتقد أن كل ما قدمه بدنيا هذا الموسم يظهر أنه في حالة ممتازة وأنه لا يعاني من أي مشاكل في هذا الجانب".وأوضح مارتينيز أن إصابة رونالدو "الطفيفة" لا تهدد مشاركته مع المنتخب في نهائيات الصيف المقبل.وتنافس البرتغال في كأس العالم 2026 التي ستجرى في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 حزيران و19 تموز ضمن المجموعة الـ11 إلى جانب وأوزبكستان، على أن يحسم المقعد الرابع عبر مباراة فاصلة قد تتيح التأهل لكل من كاليدونيا الجديدة أو جامايكا أو جمهورية الديمقراطية.وتجدر الإشارة إلى أن رونالدو تعرض لإصابة في أوتار الركبة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام في 28 شباط الماضي و يتواجد بالعاصمة حيث يخضع لبرنامج علاجي منتظم.