رسالة بريطانية رسمية لمحمد صلاح بعد إعلان رحيلة عن ليفربول.. ماذا تضمنت

رياضة

2026-03-25 | 11:04
رسالة بريطانية رسمية لمحمد صلاح بعد إعلان رحيلة عن ليفربول.. ماذا تضمنت
457 شوهد

وجه السفير البريطاني لدى مصر مارك برايسون ريتشاردسون رسالة وداعية مؤثرة إلى النجم المصري محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي 2025/2026.




وقال السفير في بيان نشرته السفارة البريطانية باللغة العامية المصرية: "مع إعلان خبر رحيل محمد صلاح عن ليفربول نهاية الموسم، نقف أمام رحلة استثنائية امتدت لتسع سنين، وتركت أثرا كبيرا ليس فقط في النادي، بل لدى ملايين الجماهير في بريطانيا ومصر والعالم كله".

وأضاف: "محمد صلاح مش بس لاعب عالمي، هو رمز للالتزام والتواضع والتميّز. تأثيره في بريطانيا عدى حدود الملعب، في كل مكان بروحه، كنت بشوف وبحس قد إيه الناس من كل الخلفيات بيكنوا له احترام ومحبة حقيقية. 

وجوده مصدر فخر للجالية المصرية في بريطانيا، وجسر وصل بين مشجعي كرة القدم من مصر وإنجلترا".

وتابع السفير: "كرة القدم قوة ناعمة مدهشة، تعبر الحدود واللغات والثقافات، وبتجمع الناس في حكاية واحدة، وعلى مدار تسع سنين مايتنسوش، محمد صلاح ساهم إنه يصنع حكاية مشتركة: حكاية جمعت جماهير البلدين بشغف واحد، ولاعب ألهمنا كلنا".


وختم برايسون ريتشاردسون رسالته قائلاً: "ومع بداية فصل جديد في مسيرة صلاح، بنقدّم له كل التهاني وأصدق التمنيات بالنجاح في القادم. 

إنجازاته هتفضل مؤثرة، وإرثه في ليفربول هيعيش لأجيال، وإحنا في بريطانيا هنفضل ندعمه، ونحتفل بيه، ونقدّر المثال اللي بيقدّمه داخل وخارج الملعب. شكرًا يا مو… على كل حاجة قدّمتها للّعبة، ولكل اللي أهديته لبلدينا".

وأعلن محمد صلاح 33 عاما أمس الثلاثاء عبر فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد تسع سنوات حافلة بالإنجازات بدأت في صيف 2017.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق ينهي العلاقة قبل عام من انتهاء العقد الحالي الذي كان يمتد حتى يونيو 2027، مما يسمح لصلاح بالانتقال مجانا إلى نادٍ آخر أو تجربة تحد جديدة.

وخلال مسيرته مع "الريدز" ساهم صلاح في فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي 2020، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، بالإضافة إلى العديد من الألقاب الفردية مثل هداف الدوري الإنجليزي مرات عدة.

ويعتبر صلاح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الحديث، وأصبح رمزا للجالية المصرية والعربية في بريطانيا، حيث تجاوز تأثيره الرياضي ليصبح جسراً ثقافياً واجتماعياً بين مصر وبريطانيا.
