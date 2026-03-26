"مهمة العقد".. أسود الرافدين من المكسيك: الجاهزية في ذروتها ولا أعذار أمام حلم المونديال

رياضة

2026-03-26 | 06:15
&quot;مهمة العقد&quot;.. أسود الرافدين من المكسيك: الجاهزية في ذروتها ولا أعذار أمام حلم المونديال
117 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أكد لاعبو المنتخب الوطني عزمهم الكامل على خوض مباراة الملحق المرتقبة، بأعلى درجات الجاهزية والتركيز، إدراكاً منهم لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأهمية المواجهة في رسم ملامح مستقبل الكرة العراقية ، في واحدة من أهم المحطات الكروية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد لاعب المنتخب الوطني، علي الحمادي، في تصريح نقله الموقع الرسمي للمنتخب الوطني، اليوم الخميس، أن " لاعبي أسود الرافدين يدخلون المواجهة المرتقبة بأقصى درجات الجاهزية، مشدداً على أن روح الانتماء تمثل الدافع الأكبر لتحقيق الفوز، وأن قوة الشعب العراقي تنبع من القلب، ومن عمق الحب للوطن والترابط بين أبنائه، موضحاً أن هذه الروح تنعكس داخل أرض الملعب في كل مباراة يخوضها المنتخب".

وأضاف أن" على اللاعبين طي صفحة الماضي والتركيز الكامل على المباراة المقبلة، التي وصفها بأنها الأهم في مسيرة الجميع، مؤكداً أن الهدف هو إنجاز المهمة وإسعاد الجماهير العراقية".

وأشار الحمادي إلى أن "اللعب في أجواء مختلفة، سواء في المملكة المتحدة أو الشرق الأوسط، لا يشكل عائقاً، لافتاً إلى أن المنتخب معتاد على مختلف الظروف المناخية، ولا توجد أي أعذار في هذه المرحلة الحاسمة، حيث ينصب التركيز على الأداء وتحقيق الانتصار".

وبيّن الحمادي أنه" عانى من بعض الإصابات خلال الموسم الحالي، لكنه أصبح جاهزاً للمشاركة، سواء أساسياً أو بديلاً، من أجل تقديم الإضافة المطلوبة للفريق، مؤكداً أن هذه المباراة تمثل فرصة تاريخية، هي الأفضل منذ سنوات طويلة، لتحقيق حلم التأهل، داعياً إلى استثمارها بأفضل صورة ممكنة".

من جانبه، شدد لاعب المنتخب الوطني، كرار نبيل، على أن المنتخب استعد بشكل مثالي للمباراة، بفضل العمل المتواصل للجهاز الفني وتركيز اللاعبين العالي.

وأوضح نبيل أن " جميع التحضيرات انصبت على هذه المواجهة المصيرية، التي تعد الأهم منذ عقود، نظراً لارتباطها بحلم الجماهير في بلوغ نهائيات كأس العالم، مشيراً إلى أن الجاهزية البدنية للاعبين في مستوى عالٍ نتيجة مشاركاتهم المستمرة مع أنديتهم، فيما يتمتع الفريق بتركيز ذهني كبير يعكس أهمية اللقاء".

واختتم نبيل حديثه بتوجيه الشكر للشعب المكسيكي، مشيداً بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن" ذلك ترك انطباعاً إيجابياً لدى جميع أفراد المنتخب".
