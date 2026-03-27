الإصابات تلاحق نجوم برشلونة خلال التوقف الدولي

وجاء القلق بعدما تعرض النجم البرازيلي رافينيا لانتكاسة بدنية جديدة خلال مشاركته مع منتخب في التوقف الدولي الحالي وفقا لما أبرزته صحيفة "آس".رافينيا يخرج مصابا من ودية البرازيل وفرنساوشارك الجناح أساسيا في المباراة الودية أمام منتخب ، وظهر بمستوى جيد في الدقائق الأولى، قبل أن تتغير الأمور بشكل مقلق قبيل نهاية الشوط الأول.وحسب ما أعلنه ، فقد تم استبدال رافينيا بين الشوطين بعد شعوره بآلام في الفخذ اليمنى، وهو ما أثار مخاوف من تعرضه لإصابة جديدة، رغم أن القرار بدا في البداية احترازيا.ويترقب برشلونة نتائج الفحوص الطبية التي ستحدد مدى خطورة الإصابة، خاصة في ظل سجل اللاعب الأخير مع الإصابات العضلية.من جانبه، أوضح لمنتخب البرازيل كارلو أسباب استبدال اللاعب، قائلا: "رافينيا قدم أداء جيدا، لكنه شعر بمشكلة في نهاية الشوط الأول، وكان علينا استبداله، وبدا أن هناك انزعاجا عضليا بسيطا، وسيتم تقييم حالته بشكل أدق غدا".أزمة متكررة تثير قلق برشلونةولا تعد هذه المرة الأولى التي يعاني فيها رافينيا من مشاكل عضلية في الساق اليمنى، إذ غاب عن عدة مباريات مؤخرا مع برشلونة بسبب الإصابة نفسها.وكان اللاعب قد غادر مباراة إلتشي بين الشوطين، كما غاب عن مواجهات في ، وريال مايوركا في الدوري، بالإضافة إلى لقاء في ذهاب نصف .وتكرار الإصابة في نفس الموضع يثير قلق الجهاز الطبي للنادي، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.ضربة محتملة قبل المرحلة الحاسمةويأتي توقيت هذه الإصابة في أسوأ لحظاته بالنسبة لبرشلونة، الذي يستعد لخوض سلسلة من المباريات المصيرية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.فريق المدرب يستعد لمواجهة قوية أمام أتلتيكو في ، قبل خوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في اختبار صعب قد يتأثر بغياب اللاعب.وفي حال تأكد غياب رافينيا، فسيشكل ذلك ضربة جديدة لفليك، الذي يعاني بالفعل من ضغط المباريات وكثرة الإصابات، ما يفرض عليه إدارة دقيقة لتشكيلته خلال المرحلة المقبلة.