Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الإصابات تلاحق نجوم برشلونة خلال التوقف الدولي

رياضة

2026-03-27 | 05:23
الإصابات تلاحق نجوم برشلونة خلال التوقف الدولي
155 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

سيطرت حالة من القلق على الجهاز الفني بنادي برشلونة بقيادة الألماني هانز فليك خلال الساعات الماضية بعدما ضربت الإصابة أول لاعبي الفريق خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده.

وجاء القلق بعدما تعرض النجم البرازيلي رافينيا لانتكاسة بدنية جديدة خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في التوقف الدولي الحالي وفقا لما أبرزته صحيفة "آس".

رافينيا يخرج مصابا من ودية البرازيل وفرنسا
وشارك الجناح أساسيا في المباراة الودية أمام منتخب فرنسا، وظهر بمستوى جيد في الدقائق الأولى، قبل أن تتغير الأمور بشكل مقلق قبيل نهاية الشوط الأول.

وحسب ما أعلنه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، فقد تم استبدال رافينيا بين الشوطين بعد شعوره بآلام في الفخذ اليمنى، وهو ما أثار مخاوف من تعرضه لإصابة جديدة، رغم أن القرار بدا في البداية احترازيا.

ويترقب برشلونة نتائج الفحوص الطبية التي ستحدد مدى خطورة الإصابة، خاصة في ظل سجل اللاعب الأخير مع الإصابات العضلية.

من جانبه، أوضح المدير الفني لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي أسباب استبدال اللاعب، قائلا: "رافينيا قدم أداء جيدا، لكنه شعر بمشكلة في نهاية الشوط الأول، وكان علينا استبداله، وبدا أن هناك انزعاجا عضليا بسيطا، وسيتم تقييم حالته بشكل أدق غدا".

أزمة متكررة تثير قلق برشلونة
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يعاني فيها رافينيا من مشاكل عضلية في الساق اليمنى، إذ غاب عن عدة مباريات مؤخرا مع برشلونة بسبب الإصابة نفسها.

وكان اللاعب قد غادر مباراة إلتشي بين الشوطين، كما غاب عن مواجهات ألباسيتي في كأس الملك، وريال مايوركا في الدوري، بالإضافة إلى لقاء أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي الكأس.
وتكرار الإصابة في نفس الموضع يثير قلق الجهاز الطبي للنادي، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

ضربة محتملة قبل المرحلة الحاسمة
ويأتي توقيت هذه الإصابة في أسوأ لحظاته بالنسبة لبرشلونة، الذي يستعد لخوض سلسلة من المباريات المصيرية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

فريق المدرب هانز فليك يستعد لمواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، قبل خوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في اختبار صعب قد يتأثر بغياب اللاعب.

وفي حال تأكد غياب رافينيا، فسيشكل ذلك ضربة جديدة لفليك، الذي يعاني بالفعل من ضغط المباريات وكثرة الإصابات، ما يفرض عليه إدارة دقيقة لتشكيلته خلال المرحلة المقبلة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.