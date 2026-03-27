هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف بئر السبع والنقب
توسيع صلاحيات الـVAR.. مونديال 2026 ينهي عصر "تضييع الوقت"

2026-03-27 | 07:45
توسيع صلاحيات الـVAR.. مونديال 2026 ينهي عصر "تضييع الوقت"
324 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، لا تقتصر التغييرات على زيادة عدد المنتخبات أو تنوع الدول المستضيفة، بل تمتد لتشمل تطويرا جوهريا في قوانين اللعبة نفسها، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المشاهدة وتحقيق مزيد من العدالة داخل الملعب.

وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تعديلات جديدة، يأتي أبرزها توسيع صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ضمن حزمة إصلاحات تستهدف معالجة أبرز أزمات كرة القدم الحديثة، وعلى رأسها إهدار الوقت وتأخر اتخاذ القرارات التحكيمية.

يأتي على رأس هذه التعديلات التركيز على زيادة سرعة اللعب، حيث يسعى الفيفا إلى الحد من ظاهرة إهدار الوقت التي أثرت على نسق المباريات، من خلال فرض قواعد صارمة تقلل من التباطؤ وتمنح الحكام أدوات أوضح للتعامل مع المخالفات.

وبموجب القوانين الجديدة، سيكون أمام اللاعب المستبدل 10 ثوان فقط لمغادرة أرض الملعب، وفي حال التأخر، سيتعين على البديل الانتظار لمدة دقيقة إضافية قبل الدخول.

كما تم تشديد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الرميات الجانبية، في إطار سعي الاتحاد الدولي لكرة القدم للحد من إهدار الوقت وتعطيل سير المباريات، حيث أصبح لزاما على اللاعب تنفيذ الرمية خلال مدة لا تتجاوز 5 ثوان فقط من لحظة جاهزيته لاستئناف اللعب.

وفي حال تجاوز هذه المهلة المحددة، لن يكتفي الحكم بتوجيه إنذار، بل سيتم احتساب الرمية الجانبية لصالح الفريق المنافس بشكل مباشر، وهو ما يمثل عقوبة فورية تهدف إلى إجبار اللاعبين على سرعة اتخاذ القرار ومنع أي محاولات للمماطلة أو كسب الوقت، خاصة في الدقائق الحاسمة من المباريات.

كما مسّت التعديلات حراس المرمى، فيما يخص تنفيذ ركلات المرمى، حيث أصبح لزاما على الحارس لعب الكرة خلال 5 ثوان فقط من لحظة استعداده، وفي حال التأخر عن هذه المدة، سيتم احتساب ركلة ركنية مباشرة لصالح الفريق المنافس.

ولم تغفل التعديلات ملف الإصابات، حيث تقرر إلزام أي لاعب يتلقى العلاج داخل أرض الملعب بالبقاء خارجها لمدة لا تقل عن دقيقة واحدة قبل العودة، وذلك بهدف تقليل التوقفات المتكررة والحفاظ على انسيابية اللعب.

الفيفا يطور تقنية الـVAR قبل كأس العالم 2026
شهدت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) تطورا جديدا ضمن التعديلات التي سيبدأ تطبيقها في كأس العالم 2026، حيث يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جعل استخدامها أكثر دقة وتأثيرا، مع تقليل الأخطاء التحكيمية التي قد تغير مجرى المباريات بشكل كبير.

ومن أبرز هذه التغييرات منح تقنية الـVAR صلاحية التدخل في حالات البطاقة الصفراء الثانية، وهي من أكثر اللقطات حساسية، إذ يترتب عليها طرد اللاعب مباشرة، ومع التعديل الجديد، أصبح من الممكن تصحيح الخطأ إذا تبين أن الإنذار الثاني غير مستحق.

كما شملت التعديلات نقطة مهمة طالما أثارت الجدل، وهي قرارات احتساب الركنيات، وبات بإمكان الـVAR التدخل لتصحيح هذه القرارات إذا ثبت وجود خطأ واضح، سواء كانت الكرة تستحق ركلة مرمى أو ركنية.

ورغم توسيع صلاحيات التقنية، حرص الفيفا على وضع شرط أساسي للتدخل، وهو أن يكون الخطأ "واضحا وصريحا"، لتجنب المبالغة في استخدام الـVAR وإيقاف اللعب بشكل متكرر، وهي واحدة من أبرز الانتقادات التي واجهت التقنية في السنوات الماضية.

ويهدف هذا التوازن إلى الحفاظ على سرعة إيقاع المباراة، بحيث يتم الاستفادة من دقة التكنولوجيا دون الإخلال بانسيابية اللعب؛ فالفكرة ليست في زيادة عدد تدخلات الـVAR، بل في تحسين توقيتها وجودتها، لضمان اتخاذ القرار الصحيح في اللحظات الحاسمة.

متى تبدأ وتنتهي كأس العالم 2026؟
تبدأ منافسات كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو/حزيران 2026، في نسخة تاريخية تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا؛ ومن المقرر أن تختتم البطولة يوم 19 يوليو/ تموز 2026.
اخترنا لك
دوري أبطال آسيا 2.. هل يضحي النصر بمستقبله القاري بسبب مواجهة الوصل؟
07:13 | 2026-03-27
الإصابات تلاحق نجوم برشلونة خلال التوقف الدولي
05:23 | 2026-03-27
خصم العراق في الملحق العالمي المؤهل للمونديال ينجو من كمين سورينام
03:01 | 2026-03-27
مباراة استثنائية.. ميسي يقود موجة ارتفاع الأسعار
02:53 | 2026-03-27
قرار تاريخي يهز الرياضة العالمية: إقصاء المتحوّلات من المنافسات النسائية
14:05 | 2026-03-26
"مهمة العقد".. أسود الرافدين من المكسيك: الجاهزية في ذروتها ولا أعذار أمام حلم المونديال
06:15 | 2026-03-26
بغداد على رأس القائمة.. تحذير جوي جديد من اجواء الليلة: السيول قادمة
26.04%
09:37 | 2026-03-26
بغداد على رأس القائمة.. تحذير جوي جديد من اجواء الليلة: السيول قادمة
09:37 | 2026-03-26
انفراج الطقس الاسبوع المقبل وبوادر الصيف تبدأ
24.85%
02:34 | 2026-03-26
انفراج الطقس الاسبوع المقبل وبوادر الصيف تبدأ
02:34 | 2026-03-26
5 شروط ايرانية مقابل وقف الحرب
19.5%
11:17 | 2026-03-25
5 شروط ايرانية مقابل وقف الحرب
11:17 | 2026-03-25
مع نهاية الاسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
10.79%
04:03 | 2026-03-26
مع نهاية الاسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
04:03 | 2026-03-26
استعدادات لاعلان وقف إطلاق النار
9.59%
14:31 | 2026-03-25
استعدادات لاعلان وقف إطلاق النار
14:31 | 2026-03-25
رغم ضبابية المفاوضات.. رسالة قطرية حاسمة إلى ترامب: هذا هو الخط الأحمر
9.23%
04:43 | 2026-03-26
رغم ضبابية المفاوضات.. رسالة قطرية حاسمة إلى ترامب: هذا هو الخط الأحمر
04:43 | 2026-03-26
المزيد
فيديوهات

"منصة إيضاح".. رصد ومتابعة وتدقيق المحتوى الإعلامي
Play
"منصة إيضاح".. رصد ومتابعة وتدقيق المحتوى الإعلامي
15:00 | 2026-03-26
قصف جوي يستهدف مقراً للحشد في صلاح الدين
Play
قصف جوي يستهدف مقراً للحشد في صلاح الدين
06:51 | 2026-03-26
منتسب يحاول التصدي لطائرة أمريكية في سماء العراق (فيديو)
Play
منتسب يحاول التصدي لطائرة أمريكية في سماء العراق (فيديو)
07:43 | 2026-03-25
عشائر صلاح الدين تؤكد ضرورة التكاتف
Play
عشائر صلاح الدين تؤكد ضرورة التكاتف
16:22 | 2026-03-24
بالفيديو.. 5 اصابات وتضرر الشاحنات في العراق نتيجة القصف بالجانب الايراني
Play
بالفيديو.. 5 اصابات وتضرر الشاحنات في العراق نتيجة القصف بالجانب الايراني
06:52 | 2026-03-24
شاهد.. هلع وذعر الطلبة في ناحية ام قصر بعد القصف على الجانب الايراني
Play
شاهد.. هلع وذعر الطلبة في ناحية ام قصر بعد القصف على الجانب الايراني
06:39 | 2026-03-24
شاهد.. قصف على الجانب الايراني قرب منفذ الشلامجة في البصرة
Play
شاهد.. قصف على الجانب الايراني قرب منفذ الشلامجة في البصرة
06:32 | 2026-03-24
سقوط مقذوف في السيدية وإحباط استهداف مسيّر قرب مطار بغداد
Play
سقوط مقذوف في السيدية وإحباط استهداف مسيّر قرب مطار بغداد
15:21 | 2026-03-21
الشيخ آل ياسين ينقل وصايا السيد السيستاني: إغاثة المنكوبين واجب شرعي
Play
الشيخ آل ياسين ينقل وصايا السيد السيستاني: إغاثة المنكوبين واجب شرعي
06:27 | 2026-03-21
خلية الإعلام الأمني تعلن استهداف مقر جهاز المخابرات في المنصور بطائرة مسيرة
Play
خلية الإعلام الأمني تعلن استهداف مقر جهاز المخابرات في المنصور بطائرة مسيرة
04:28 | 2026-03-21
