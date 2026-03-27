توسيع صلاحيات الـVAR.. مونديال 2026 ينهي عصر "تضييع الوقت"

وفي هذا السياق، أقر (الفيفا) تعديلات جديدة، يأتي أبرزها توسيع صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ضمن حزمة إصلاحات تستهدف معالجة أبرز أزمات كرة القدم الحديثة، وعلى رأسها إهدار الوقت وتأخر اتخاذ القرارات التحكيمية.يأتي على رأس هذه التعديلات التركيز على زيادة سرعة اللعب، حيث يسعى إلى الحد من ظاهرة إهدار الوقت التي أثرت على نسق المباريات، من خلال فرض قواعد صارمة تقلل من التباطؤ وتمنح الحكام أدوات أوضح للتعامل مع المخالفات.وبموجب القوانين الجديدة، سيكون أمام اللاعب المستبدل 10 ثوان فقط لمغادرة أرض الملعب، وفي حال التأخر، سيتعين على البديل الانتظار لمدة دقيقة إضافية قبل الدخول.كما تم تشديد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الرميات الجانبية، في إطار سعي الاتحاد للحد من إهدار الوقت وتعطيل سير المباريات، حيث أصبح لزاما على اللاعب تنفيذ الرمية خلال مدة لا تتجاوز 5 ثوان فقط من لحظة جاهزيته لاستئناف اللعب.وفي حال تجاوز هذه المهلة المحددة، لن يكتفي الحكم بتوجيه ، بل سيتم احتساب الرمية الجانبية لصالح الفريق المنافس بشكل مباشر، وهو ما يمثل عقوبة فورية تهدف إلى إجبار اللاعبين على سرعة اتخاذ القرار ومنع أي محاولات للمماطلة أو كسب الوقت، خاصة في الدقائق الحاسمة من المباريات.كما مسّت التعديلات حراس المرمى، فيما يخص تنفيذ ركلات المرمى، حيث أصبح لزاما على الحارس لعب الكرة خلال 5 ثوان فقط من لحظة استعداده، وفي حال التأخر عن هذه المدة، سيتم احتساب ركلة ركنية مباشرة لصالح الفريق المنافس.ولم تغفل التعديلات ملف الإصابات، حيث تقرر إلزام أي لاعب يتلقى العلاج داخل أرض الملعب بالبقاء خارجها لمدة لا تقل عن دقيقة واحدة قبل العودة، وذلك بهدف تقليل التوقفات المتكررة والحفاظ على انسيابية اللعب.الفيفا يطور تقنية الـVAR قبل 2026شهدت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) تطورا جديدا ضمن التعديلات التي سيبدأ تطبيقها في كأس العالم 2026، حيث يسعى لكرة القدم إلى جعل استخدامها أكثر دقة وتأثيرا، مع تقليل الأخطاء التحكيمية التي قد تغير مجرى المباريات بشكل كبير.ومن أبرز هذه التغييرات منح تقنية الـVAR صلاحية التدخل في حالات البطاقة الصفراء الثانية، وهي من أكثر اللقطات حساسية، إذ يترتب عليها طرد اللاعب مباشرة، ومع التعديل الجديد، أصبح من الممكن تصحيح الخطأ إذا تبين أن الإنذار الثاني غير مستحق.كما شملت التعديلات نقطة مهمة طالما أثارت الجدل، وهي قرارات احتساب الركنيات، وبات بإمكان الـVAR التدخل لتصحيح هذه القرارات إذا ثبت وجود خطأ واضح، سواء كانت الكرة تستحق ركلة مرمى أو ركنية.ورغم توسيع صلاحيات التقنية، حرص الفيفا على وضع شرط أساسي للتدخل، وهو أن يكون الخطأ "واضحا وصريحا"، لتجنب المبالغة في استخدام الـVAR وإيقاف اللعب بشكل متكرر، وهي واحدة من أبرز الانتقادات التي واجهت التقنية في السنوات الماضية.ويهدف هذا التوازن إلى الحفاظ على سرعة إيقاع المباراة، بحيث يتم الاستفادة من دقة التكنولوجيا دون الإخلال بانسيابية اللعب؛ فالفكرة ليست في زيادة عدد تدخلات الـVAR، بل في تحسين توقيتها وجودتها، لضمان اتخاذ القرار الصحيح في اللحظات الحاسمة.متى تبدأ وتنتهي كأس العالم 2026؟تبدأ منافسات كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو/حزيران 2026، في نسخة تاريخية تقام في وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا؛ ومن المقرر أن تختتم البطولة يوم 19 يوليو/ تموز 2026.