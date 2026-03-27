ما هي مدة الغياب المتوقعة لرافينيا بعد إصابته؟

رياضة

2026-03-27 | 11:37
ما هي مدة الغياب المتوقعة لرافينيا بعد إصابته؟
1,325 شوهد

يسود في برشلونة ترقب شديد بشأن حالة نجمه البرازيلي رافينيا بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده.


واضطر رافينيا للخروج من الملعب بين شوطي مباراة البرازيل الودية ضد فرنسا بعد شعوره ببعض الانزعاج، مع احتمالية وجود إصابة قوية.

وفي الوقت الحالي ينتظر جميع مشجعي برشلونة بفارغ الصبر نتائج الفحوصات التي سيخضع لها اللاعب البرازيلي لتحديد مدى إصابته.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن التقارير الأولية التي تلقاها النادي الكتالوني ليست مُبشّرة، إذ شعر اللاعب بألمٍ في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، وهي نفس العضلة التي أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين في وقت سابق من هذا الموسم، وتعرض لانتكاسة مرتين.

وأضافت الصحيفة أنه إذا تأكد وجود تمزق، فمن شبه المؤكد أن يغيب رافينيا عن مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، وقد يغيب أيضا عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بعد شهر ونصف.

وإذا تبيّن أنها مجرد شد عضلي أو تمزق بسيط، فسيتقلص وقت التعافي بشكل ملحوظ، لكن مشاركته في مباراة الدوري الإسباني ضد أتلتيكو مدريد يوم 4 أبريل/نيسان تبدو مستبعدة للغاية، ما يحوّل التركيز مباشرةً إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب برشلونة ثلاث مباريات ضد أتلتيكو مدريد، أولها في الدوري الإسباني قبل أن يلتقي مجددا ضد الروخيبلانكوس في دوري أبطال أوروبا يومي 8 و14 أبريل، وستتخل تلك المباراتين مواجهة إسبانيول بالليغا يوم 11 من الشهر نفسه.

يذكر أن إصابة رافينيا جاءت في الوقت الذي كان يستعيد أفضل مستوياته في الأيام الأخيرة، حيث ظهر بأداء رائع ضد نيوكاسل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما أسهم في ستة من أهداف الفريق السبعة بالمباراة التي انتهت 7-2.
اخترنا لك
توسيع صلاحيات الـVAR.. مونديال 2026 ينهي عصر "تضييع الوقت"
07:45 | 2026-03-27
دوري أبطال آسيا 2.. هل يضحي النصر بمستقبله القاري بسبب مواجهة الوصل؟
07:13 | 2026-03-27
الإصابات تلاحق نجوم برشلونة خلال التوقف الدولي
05:23 | 2026-03-27
خصم العراق في الملحق العالمي المؤهل للمونديال ينجو من كمين سورينام
03:01 | 2026-03-27
مباراة استثنائية.. ميسي يقود موجة ارتفاع الأسعار
02:53 | 2026-03-27
قرار تاريخي يهز الرياضة العالمية: إقصاء المتحوّلات من المنافسات النسائية
14:05 | 2026-03-26
بغداد على رأس القائمة.. تحذير جوي جديد من اجواء الليلة: السيول قادمة
30.03%
09:37 | 2026-03-26
بغداد على رأس القائمة.. تحذير جوي جديد من اجواء الليلة: السيول قادمة
09:37 | 2026-03-26
انفراج الطقس الاسبوع المقبل وبوادر الصيف تبدأ
27.36%
02:34 | 2026-03-26
انفراج الطقس الاسبوع المقبل وبوادر الصيف تبدأ
02:34 | 2026-03-26
مع نهاية الاسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
11.8%
04:03 | 2026-03-26
مع نهاية الاسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
04:03 | 2026-03-26
سيارات ظهرت فجأة ثم اختفت من شوارع العراق أين ذهبت تلك الموديلات التي ملأت الطرق قبل عامين فقط؟
10.43%
04:00 | 2026-03-27
سيارات ظهرت فجأة ثم اختفت من شوارع العراق أين ذهبت تلك الموديلات التي ملأت الطرق قبل عامين فقط؟
04:00 | 2026-03-27
استعدادات لاعلان وقف إطلاق النار
10.38%
14:31 | 2026-03-25
استعدادات لاعلان وقف إطلاق النار
14:31 | 2026-03-25
رغم ضبابية المفاوضات.. رسالة قطرية حاسمة إلى ترامب: هذا هو الخط الأحمر
10%
04:43 | 2026-03-26
رغم ضبابية المفاوضات.. رسالة قطرية حاسمة إلى ترامب: هذا هو الخط الأحمر
04:43 | 2026-03-26
