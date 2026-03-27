ما هي مدة الغياب المتوقعة لرافينيا بعد إصابته؟

واضطر رافينيا للخروج من الملعب بين شوطي مباراة الودية ضد بعد شعوره ببعض الانزعاج، مع احتمالية وجود إصابة قوية.وفي الوقت الحالي ينتظر جميع مشجعي برشلونة بفارغ الصبر نتائج الفحوصات التي سيخضع لها اللاعب البرازيلي لتحديد مدى إصابته.ووفقًا لصحيفة "آس" ، فإن التقارير الأولية التي تلقاها ليست مُبشّرة، إذ شعر اللاعب بألمٍ في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، وهي نفس العضلة التي أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين في وقت سابق من هذا الموسم، وتعرض لانتكاسة مرتين.وأضافت الصحيفة أنه إذا تأكد وجود تمزق، فمن شبه المؤكد أن يغيب رافينيا عن مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ، وقد يغيب أيضا عن مباراة ضد بعد شهر ونصف.وإذا تبيّن أنها مجرد شد عضلي أو تمزق بسيط، فسيتقلص وقت التعافي بشكل ملحوظ، لكن مشاركته في مباراة ضد أتلتيكو يوم 4 أبريل/نيسان تبدو مستبعدة للغاية، ما يحوّل التركيز مباشرةً إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وسيلعب برشلونة ثلاث مباريات ضد أتلتيكو مدريد، أولها في الدوري الإسباني قبل أن يلتقي مجددا ضد الروخيبلانكوس في دوري أبطال أوروبا يومي 8 و14 أبريل، وستتخل تلك المباراتين مواجهة إسبانيول بالليغا يوم 11 من الشهر نفسه.يذكر أن إصابة رافينيا جاءت في الوقت الذي كان يستعيد أفضل مستوياته في الأيام الأخيرة، حيث ظهر بأداء رائع ضد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما أسهم في ستة من أهداف الفريق السبعة بالمباراة التي انتهت 7-2.