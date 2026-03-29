معركة دوري الأبطال.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر نيسان

ويحتل المركز الثاني في جدول في الوقت الحالي برصيد 69 نقطة بفارق 4 نقاط عن صاحب الصدارة برشلونة.ولا يزال يتنافس في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث تأهل إلى ربع نهائي المنافسات بعدما أطاح بمانشستر سيتي بسهولة من دور الـ16.مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر أبريل 2026مايوركا وريال مدريد، الجولة الثلاثون من الدوري الإسباني، يوم السبت 4 أبريل 2026، 4:15 عصرا بتوقيت القاهرة، 5:15 بتوقيت .ريال مدريد وبايرن ، ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 7 نيسان 2026، 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.ريال مدريد وجيرونا، الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني، يوم الجمعة 10 نيسان 2026، 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.وريال مدريد، إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 15 نيسان 2026، 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.ريال مدريد وألافيس، الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني، لم يحدد الموعد بعدوريال مدريد، الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني، لم يحدد الموعد بعد.ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حال تأهل ريال مدريد، يوم الثلاثاء 28 نيسان 2026، 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.