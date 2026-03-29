مأساة مباراة اودية قبيل المونديال

وجرت المباراة على ملعب "بانورتي" في العاصمة مكسيكو سيتي، في افتتاح الملعب المعروف مسبقاً باسم ملعب "أزتيكا".وقال موقع "ذا أثلتيك" إن المشجع قد سقط من المقصورة الرئيسية لكبار الشخصيات قبل انطلاق المواجهة.من جانبها، أكدت في مدينة مكسيكو سيتي لاحقا، استنادا إلى التقارير الأولية، أن المشجع سقط من مقصورة كبار الشخصيات في الملعب على موقف السيارات. ونشرت النيابة العامة في مكسيكو سيتي، عبر حسابها الرسمي بمنصة "X" للتواصل الاجتماعي بيانا قالت فيه: "تعرب النيابة العامة في مدينة مكسيكو سيتي عن أسفها الشديد لوفاة شخص يوم السبت 28 مارس داخل ملعب "بانورتي"، قبل انطلاق المباراة الودية للمنتخب المكسيكي". وأضاف: "ومنذ البداية، حضر مسؤولون من وخبراء الطب الشرعي وضباط من إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات اللازمة". وواصل البيان: "ولقد طُوِّقت المنطقة، وأُمِّن الموقع، وجُمعت الأدلة من قِبَل خبراء متخصصين في علم الأدلة الجنائية والتصوير والطب الشرعي". وتابع: "علاوة على ذلك، يجري تحليل لقطات المراقبة من الملعب ومداخله، وكذلك جمع إفادات من شهود العيان، بهدف إعادة بناء تسلسل الأحداث بدقة وتحديد المسؤولية المحتملة". واختتم البيان: "وبالمثل، تجري حالياً إجراءات التشريح القانونية لتحديد سبب الوفاة بشكل قاطع، بالإضافة إلى الحالة الصحية للشخص وقت السقوط". وشدد مكتب في مكسيكو سيتي على أنه سيواصل تحقيقاته بدقة، وسيُطلع الجمهور على آخر المستجدات فور ظهورها، وذلك وفقًا لمبادئ الإجراءات القانونية الواجبة. علماً بأن السلطات المكسيكية أكدت كذلك أن الوفاة جاءت تحت تأثير الكحول، بعد محاولة المشجع القفز من المستوى الثاني إلى المستوى الأول في منطقة مقاعد المقصورة في ملعب "أزتيكا".وسيستضيف ملعب "بانورتي" مباريات في 2026 الذي تتقاسم استضافته مع وكندا، من بينها مباراة افتتاح المونديال بين المكسيك وجنوب أفريقيا في 11 حزيران.وسيكون الملعب العريق الأول في تاريخ كأس العالم الذي يستضيف 3 مواجهات افتتاحية للمونديال بعد المكسيك والاتحاد السوفياتي في 1970، وإيطاليا وبلغاريا في 1986.