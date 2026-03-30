إيران تعلن استعدادها لأي سيناريو بما فيه الهجوم البري
المزيد
العراق في مواجهة بوليفيا بمباراة مصيرية.. اليكم الموعد والقنوات الناقلة

رياضة

2026-03-30 | 08:08
العراق في مواجهة بوليفيا بمباراة مصيرية.. اليكم الموعد والقنوات الناقلة
863 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
تحتضن مدينة مونتيري المكسيكية مواجهة الحسم في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، حيث سيتنافس منتخبا العراق وبوليفيا على بطاقة من أصل بطاقتين تحسمان عن طريق الملحق العالمي.

وتقام مباراة العراق ضد بوليفيا مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المكسيك، الموافقة للساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء بتوقيت السعودية والعراق.
وتبث المباراة عبر قناة "beIN SPORTS 1" ومنصة "FIFA+".
وبعدما احتل منتخب العراق المركز الثالث في المجموعة الثانية بالدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026، وذلك خلف منتخبات كوريا الجنوبية والأردن، ومتقدما على عمان وفلسطين والكويت، تأهل الفريق للملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي، واحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المنتخب السعودي الذي تأهل مباشرة للمونديال، ليلتقي المنتخب الإماراتي صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، لحسم هوية ممثل آسيا في الملحق العالمي.
ونجح المنتخب العراقي في خطف بطاقة التأهل بعد تعادله ذهابا 1-1 على أرض مضيفه الإماراتي، ثم نجح في الفوز على ملعبه في مباراة الإياب بنتيجة 2-1، ليتأهل إلى الملحق العالمي.
وأوقعت القرعة منتخب العراق في المباراة النهائية للملحق في مواجهة الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام في نصف النهائي.
وبقيادة مدربه الأسترالي غراهام أرنولد، يطمع المنتخب العراقي في التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ نسخة عام 1986 في المكسيك، والتي خرج فيها الفريق من دور المجموعات بعد ثلاث مباريات أمام المكسيك وبلجيكا وباراغواي.
في المقابل، وصل منتخب بوليفيا إلى مرحلة الملحق العالمي بعدما احتل المركز السابع في تصفيات أمريكا الجنوبية، حيث حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر في عشر مباريات من أصل 18 خاضها، ليتأهل لخوض الملحق العالمي.
ونجح منتخب بوليفيا في الفوز على سورينام 2-1، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز منحه بطاقة العبور إلى نهائي الملحق العالمي وفرصة ملامسة حلم التأهل للمونديال.
وشارك المنتخب البوليفي ثلاث مرات في المونديال، كانت الأولى في النسخة الأولى من المسابقة عام 1930 حيث خرج من دور المجموعات، وسار على نفس المنوال في مشاركته في نسختي 1950 و1994.
وستكون المواجهة الحاسمة بين العراق وبوليفيا على بطاقة الصعود لمونديال 2026 هي الثانية في تاريخ مواجهات المنتخبين، وكانت الأولى في مباراة ودية أقيمت يوم 20 نوفمبر 2018 وانتهت بالتعادل السلبي.
وسيلعب الفائز من المواجهة بين العراق وبوليفيا، في المجموعة التاسعة في مونديال 2026 إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.
مأساة كروية.. وفاة حارس مرمى وإصابة 20 من زملائه
11:54 | 2026-03-30
هالاند يضم سيارة نادرة إلى مجموعته الفاخرة
11:21 | 2026-03-30
برشلونة يكتسب دفعة قوية قبل قمة أتلتيكو مدريد بعودة كوندي وبالدي
11:11 | 2026-03-30
مصير مدرب ليفربول بين سلوت وألونسو.. لمن سيكون الحسم؟
08:33 | 2026-03-30
صراع بين برشلونة وبايرن ميونخ على بدائل باستوني
07:22 | 2026-03-30
5 مواجهات في انطلاق الجولة الـ25 من دوري نجوم العراق اليوم
05:00 | 2026-03-30
صاروخ إيراني يستهدف مصنعاً في "اسرائيل"
صاروخ إيراني يستهدف مصنعاً في "اسرائيل"
09:30 | 2026-03-29
بالفيديو.. لحظة سقوط نائب رئيس الوزراء الباكستاني
بالفيديو.. لحظة سقوط نائب رئيس الوزراء الباكستاني
05:30 | 2026-03-29
بالفيديو.. حاملة الطائرات الأمريكية تصل مدينة سبليت الكرواتية لإجراء صيانة دورية
بالفيديو.. حاملة الطائرات الأمريكية تصل مدينة سبليت الكرواتية لإجراء صيانة دورية
06:09 | 2026-03-28
بالفيديو.. انطلاق قوافل الدعم للشعبين الايراني واللبناني من العتبة الحسينية
بالفيديو.. انطلاق قوافل الدعم للشعبين الايراني واللبناني من العتبة الحسينية
03:13 | 2026-03-28
"منصة إيضاح".. رصد ومتابعة وتدقيق المحتوى الإعلامي
"منصة إيضاح".. رصد ومتابعة وتدقيق المحتوى الإعلامي
15:00 | 2026-03-26
قصف جوي يستهدف مقراً للحشد في صلاح الدين
قصف جوي يستهدف مقراً للحشد في صلاح الدين
06:51 | 2026-03-26
منتسب يحاول التصدي لطائرة أمريكية في سماء العراق (فيديو)
منتسب يحاول التصدي لطائرة أمريكية في سماء العراق (فيديو)
07:43 | 2026-03-25
عشائر صلاح الدين تؤكد ضرورة التكاتف
عشائر صلاح الدين تؤكد ضرورة التكاتف
16:22 | 2026-03-24
بالفيديو.. 5 اصابات وتضرر الشاحنات في العراق نتيجة القصف بالجانب الايراني
بالفيديو.. 5 اصابات وتضرر الشاحنات في العراق نتيجة القصف بالجانب الايراني
06:52 | 2026-03-24
شاهد.. هلع وذعر الطلبة في ناحية ام قصر بعد القصف على الجانب الايراني
شاهد.. هلع وذعر الطلبة في ناحية ام قصر بعد القصف على الجانب الايراني
06:39 | 2026-03-24
