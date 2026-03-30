العراق في مواجهة بوليفيا بمباراة مصيرية.. اليكم الموعد والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ضد مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ، الموافقة للساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء بتوقيت والعراق.وتبث المباراة عبر قناة "beIN SPORTS 1" ومنصة "FIFA+".وبعدما احتل منتخب العراق المركز الثالث في بالدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026، وذلك خلف منتخبات والأردن، ومتقدما على عمان وفلسطين والكويت، تأهل الفريق للملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي، واحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المنتخب السعودي الذي تأهل مباشرة للمونديال، ليلتقي المنتخب الإماراتي صاحب المركز الثاني في ، لحسم هوية ممثل آسيا في الملحق العالمي.ونجح المنتخب العراقي في خطف بطاقة التأهل بعد تعادله ذهابا 1-1 على أرض مضيفه الإماراتي، ثم نجح في الفوز على ملعبه في مباراة الإياب بنتيجة 2-1، ليتأهل إلى الملحق العالمي.وأوقعت القرعة منتخب العراق في المباراة النهائية للملحق في مواجهة الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام في نصف النهائي.وبقيادة مدربه غراهام ، يطمع المنتخب العراقي في التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ نسخة عام 1986 في المكسيك، والتي خرج فيها الفريق من دور المجموعات بعد ثلاث مباريات أمام المكسيك وبلجيكا وباراغواي.في المقابل، وصل منتخب بوليفيا إلى مرحلة الملحق العالمي بعدما احتل المركز السابع في تصفيات الجنوبية، حيث حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر في عشر مباريات من أصل 18 خاضها، ليتأهل لخوض الملحق العالمي.ونجح منتخب بوليفيا في الفوز على سورينام 2-1، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز منحه بطاقة العبور إلى نهائي الملحق العالمي وفرصة ملامسة حلم التأهل للمونديال.وشارك المنتخب البوليفي ثلاث مرات في المونديال، كانت الأولى في النسخة الأولى من المسابقة عام 1930 حيث خرج من دور المجموعات، وسار على نفس المنوال في مشاركته في نسختي 1950 و1994.وستكون المواجهة الحاسمة بين العراق وبوليفيا على بطاقة الصعود لمونديال 2026 هي الثانية في تاريخ مواجهات المنتخبين، وكانت الأولى في مباراة ودية أقيمت يوم 20 2018 وانتهت بالتعادل السلبي.وسيلعب الفائز من المواجهة بين العراق وبوليفيا، في المجموعة التاسعة في مونديال 2026 إلى جانب منتخبات والسنغال والنرويج.