مدرب اسود الرافدين يعد بتحقيق "حلم المونديال" واسعاد 46 مليون عراقي

رياضة

2026-03-30 | 17:13
مدرب اسود الرافدين يعد بتحقيق &quot;حلم المونديال&quot; واسعاد 46 مليون عراقي
218 شوهد


أكد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، الأسترالي غراهام أرنولد، جاهزية المنتخب لمباراة بوليفيا و إسعاد 46 مليون عراقي.


وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخبنا الوطني أمام نظيره البوليفي بالملحق العالم المؤهل لكأس العالم، أن "هذه ثالث مباراة ملحق عالمي في مسيرتي التدريبية، سبق أن واجهت بيرو والأوروغواي، والآن بوليفيا، وجميعها أمام منتخبات من أمريكا الجنوبية، دائمًا أعتمد على لاعبين يمتلكون إمكانيات فنية عالية في مثل هذه المواجهات".
وأضاف، أنه "من دواعي فخري تدريب منتخب كبير مثل العراق، وسأفعل كل ما يلزم لتحقيق حلم الصعود إلى كأس العالم، عملنا على زرع عقلية الانتصار لدى اللاعبين"، لافتا إلى أن "منتخب بوليفيا خاض مباراة مُنهِكة قبل أربعة أيام فقط، وهذه نقطة قد تصب في صالحنا، لكن في النهاية الفريق الأكثر جاهزية هو من سيسيطر على المباراة ويحقق الفوز".
وتابع: "نحاول إبعاد تركيز لاعبينا عن الأوضاع الراهنة الصعبة في الشرق الأوسط، لأن مثل هذه الأمور قد تؤثر على نفسيتهم"، مؤكدا أن "جميع لاعبي بوليفيا جيدون، أغلبهم من الشباب، إلى جانب وجود عناصر ذات خبرة، لكن تركيزنا منصب على أنفسنا فقط".
وتابع: "أنا مدرب ذو خبرة، ودربت لسنوات طويلة، وأدرك جيدًا ماذا يعني التأهل إلى كأس العالم، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على مسار كرة القدم في أي بلد، وأكثر ما يعجبني في لاعبي المنتخب العراقي هو الشغف"، مؤكدا أن "المنتخب جهاز لمباراة بويليفا لاسعاد 46 مليون عراقي".
وبين أنه "ركز خلال الأيام السبعة الماضية على الجانب النفسي للمنتخب الوطني".
وسيواجه منتخبنا الوطني نظيره البوليفي في الساعة 6 صباحا من يوم الأربعاء بتوقيت بغداد في مباراة الحسم للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.
