مدرب اسود الرافدين يعد بتحقيق "حلم المونديال" واسعاد 46 مليون عراقي

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخبنا الوطني أمام نظيره البوليفي بالملحق العالم المؤهل لكأس العالم، أن "هذه ثالث مباراة ملحق عالمي في مسيرتي التدريبية، سبق أن واجهت والأوروغواي، والآن ، وجميعها أمام منتخبات من الجنوبية، دائمًا أعتمد على لاعبين يمتلكون إمكانيات فنية عالية في مثل هذه المواجهات".وأضاف، أنه "من دواعي تدريب منتخب كبير مثل ، وسأفعل كل ما يلزم لتحقيق حلم الصعود إلى ، عملنا على زرع عقلية الانتصار لدى اللاعبين"، لافتا إلى أن "منتخب بوليفيا خاض مباراة مُنهِكة قبل أربعة أيام فقط، وهذه نقطة قد تصب في صالحنا، لكن في النهاية الفريق الأكثر جاهزية هو من سيسيطر على المباراة ويحقق الفوز".وتابع: "نحاول إبعاد تركيز لاعبينا عن الأوضاع الراهنة الصعبة في الشرق الأوسط، لأن مثل هذه الأمور قد تؤثر على نفسيتهم"، مؤكدا أن "جميع لاعبي بوليفيا جيدون، أغلبهم من الشباب، إلى جانب وجود عناصر ذات خبرة، لكن تركيزنا منصب على أنفسنا فقط".وتابع: "أنا مدرب ذو خبرة، ودربت لسنوات طويلة، وأدرك جيدًا ماذا يعني التأهل إلى كأس العالم، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على مسار كرة القدم في أي بلد، وأكثر ما يعجبني في لاعبي المنتخب العراقي هو الشغف"، مؤكدا أن "المنتخب جهاز لمباراة بويليفا لاسعاد 46 مليون عراقي".وبين أنه "ركز خلال الأيام السبعة الماضية على الجانب النفسي للمنتخب الوطني".وسيواجه منتخبنا الوطني نظيره البوليفي في الساعة 6 صباحا من يوم الأربعاء بتوقيت في مباراة الحسم للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.