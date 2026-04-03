بعضها وصل لاكثر من 10 الاف دولار.. أسعار خيالية للتذاكر النهائي للمونديال

وفي البداية، كانت التوقعات تشير إلى أسعار تتراوح بين 695 و1,550 دولارا لتذاكر الفئة الثالثة، إلا أن الواقع جاء مختلفا تماما، مع تضاعف الأسعار بشكل كبير مع اقتراب موعد البطولة.منذ انطلاق عملية البيع في أكتوبر الماضي، شهدت الأسعار ارتفاعا متواصلا، حيث بدأت تذاكر الفئة الثالثة من 2,790 دولارا، فيما بلغت أسعار الفئة الأولى 6,730 دولارا، قبل أن ترتفع لاحقا إلى مستويات قياسية.وتبرر هذه الزيادة بالطلب الكبير على التذاكر، إلى جانب اعتماد نظام "التسعير الديناميكي"، الذي يربط الأسعار بحجم الإقبال الجماهيري، خاصة في أسواق مثل وكندا والمكسيك.يعد تحديد السعر النهائي للتذاكر أمرا معقدا، نظرا لتغيره المستمر وفقا للطلب، وهو ما يجعل الفروق السعرية بين المباريات كبيرة، خصوصا في المواجهات الجماهيرية الكبرى.ورغم الارتفاع الكبير، طرحت الفيفا فئة محدودة من التذاكر تحت مسمى "تذاكر المشجعين" بسعر 60 دولارا فقط، إلا أنها كانت بأعداد قليلة جدا ونفدت سريعا، مما أثار تساؤلات حول مدى توفرها فعليا.وأكدت الفيفا أن عملية بيع التذاكر ستستمر حتى اقتراب انطلاق البطولة، مع توفر دفعات جديدة بشكل تدريجي، في وقت تشهد فيه السوق الثانوية، خاصة في الولايات المتحدة، ارتفاعا إضافيا في الأسعار يتجاوز القيمة الرسمية.