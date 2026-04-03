لهذا السبب.. ريال مدريد يرحب ببيع كامافينغا

كان انضمام كامافينغا إلى صفوف في صيف عام 2021 قادماً من فريق رينالفرنسي، ويستمر ارتباطه بالنادي بموجب عقد ينتهي في يونيو/حزيران 2029.‎وتفيد المعلومات الواردة من صحيفة "آس" بأن إدارة مستعدة للتخلي عن كامافينغا، البالغ من العمر 23 عاماً، خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد أدائه غير المستقر والمتقطع بسبب الإصابات التي تعرض لها هذا الموسم.على الرغم مما يتمتع به كامافينغا من مهارات متعددة، إلا أنه لم يتمكن من تثبيت قدمه في التشكيلة الأساسية بقيادة ، حيث يحتل المرتبة الحادية عشرة بين لاعبي الفريق من حيث عدد الدقائق الفعلية التي شارك فيها.‎وقد أثار استياء كامافينغا من وضعه الحالي اهتمام العديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى الفرنسي، مما يفتح الباب أمام مفاوضات لرحيله المحتمل.