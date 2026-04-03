كم يتقاضى لامين يامال؟

وبحسب التقارير، يحصل يامال على راتب شهري يقدر بنحو 1.33 مليون يورو، وهو رقم يقل بشكل واضح عن رواتب كبار نجوم ، الذين تصل أجورهم إلى نحو 5.2 مليون يورو شهريا.ورغم هذا الفارق الكبير، يتضمن عقد مجموعة من الحوافز والمكافآت المرتبطة بالأداء، مثل عدد المباريات التي يشارك فيها، والأهداف التي يسجلها، إضافة إلى الألقاب الجماعية والجوائز الفردية، بما في ذلك .وبفضل هذه الحوافز، يمكن أن يرتفع إجمالي دخل يامال السنوي ليصل إلى نحو 10 ملايين يورو، وهو ما يعكس ثقة برشلونة الكبيرة في موهبته وقدرته على التطور مستقبلا.وينظر إلى عقد يامال على أنه استثمار طويل الأمد من برشلونة، خاصة أنه لا يزال في سن مبكرة، ويعد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.وفي المقابل، تعكس الرواتب المرتفعة لنجوم مكانتهم الحالية وخبرتهم الكبيرة، وهو ما يفسر الفجوة في الأجور بين الطرفين.ورغم ذلك، يرى كثيرون أن استمرار تألق يامال قد يدفع إلى تحسين عقده مستقبلا، ليصبح من بين الأعلى أجرا في الفريق وربما في أوروبا.