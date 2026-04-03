هل سيشارك هاري كين في مواجهة مدريد.. مدرب بايرن ميونخ يوضح

وقال كومباني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "تدرب بشكل جيد حتى يوم الأحد الماضي، ثم شعر بألم في كاحله أثناء وجوده مع المنتخب الإنجليزي. سيؤثر ذلك على مباراة الغد - لن يكون جاهزا للعب".وأضاف: "ومع ذلك، أنا متفائل بشأن مشاركته أمام يوم الثلاثاء المقبل. الأمر ليس مثاليا، كنت أتمنى أن يلعب ضد ، لكن الوضع الحالي لا يسمح بذلك".ورغم غياب كين، يعود إلى صفوف كل من لاعب الوسط والمدافع ، كما يعود الحارس بعد أن عانى من أزمة بسيطة في حراسة المرمى، مما اضطر الحارس الثالث زفن أولرايش للعب مؤخرا.وقال كومباني: "سنرى من سيبدأ أساسيا، لكن التشكيلة جاهزة تقريبا".ويلتقي بايرن مع بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، حيث تقام مباراة الذهاب في إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل، ومع ذلك، حذر كومباني لاعبيه من أن التركيز منصب حاليا على فرايبورغ.