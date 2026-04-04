السوداني يحتفي بأسود الرافدين بعد التأهل للمونديال: سنثبت قدرتنا رغم صعوبة المهمة

وذكر بيان لمكتبه انه "احتفى رئيس ، اليوم السبت، بلاعبي منتخبنا الوطني المتأهل الى نهائيات 2026، وأقام مأدبة غداء على شرفهم بحضور اعضاء ورئيس واعضاء بعثة المنتخب وأعضاء وأسر عدد من اللاعبين".واستهل اللقاء "بقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء ، الذين أرست تضحياتهم ودماؤهم الزكية دعائم الاستقرار الذي ينعم به بلدنا اليوم".ورحب "بابطال منتخبنا الوطني والجهاز الفني، ورئيس وأعضاء لكرة القدم، والعوائل الكريمة للاعبين، وبارك لهم الانجاز التأريخي، وعبر عن شكره للجهود الكبيرة التي بذلت خلال مشوار التصفيات الذي اسعد ملايين العراقيين، كما شكر الاعلام المهني الذي ساند المنتخب، والجماهير الرياضية العراقية المؤازرة له خلال مهمته الوطنية".وشدد السوداني على "دعم الحكومة للمنتخب الوطني، ومسؤوليتها في وضع خطط آنية ومستقبلية تجاه الرياضة بشكل عام، وكرة القدم والمنتخب بشكل خاص بالتعاون مع ، مؤكدا أهمية ما تحقق سياسياً بتعزيز مكانة الدولة واهتمامها بالرياضة، واجتماعياً بترسيخ ، واقتصاديا بالفوز الذي يرفع مؤشرات العراق ويعكس استقراره واتاحته للفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الاموال".واشار الى ان "التأهل الى نهائيات كأس العالم بعد 40 عاما يعني تحقيق حلم اجيال، وهو يمثل حدا فاصلا لمرحلة ستبدأ بتاريخ الكرة العراقية".وتابع "بفوزكم ساهمتم بتعزيز الوحدة الوطنية في البلاد، وفي هذا التوقيت الحساس الذي تشهد فيه المنطقة حربا وتحديات أمنية".وشدد على ضرورة "اعتماد خطط ستراتيجية للنهوض بواقع كرة القدم العراقية، وستكون هناك ورش عمل لجميع الفئات العمرية وصولا الى المنتخبات الوطنية"، مردفاً "نريد أن نثبت عبر مشاركتنا بالنهائيات قدرتنا واستحقاقنا بالمشاركة، رغم صعوبة المهمة".واكد السوداني بالقول "سنقوم بتأمين احتياجات المنتخب للمعسكرات التدريبية، لضمان المشاركة الفاعلة بالنهائيات".وشدد على ان "للقطاع الخاص دور مهم في تطوير البنية التحتية الرياضية عبر الاستثمار في الاندية والمنتخبات".