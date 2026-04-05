للمرة 27 في تاريخه.. أيندهوفن يتوج بطلاً للدوري الهولندي

واكتفى فيينورد بتعادل سلبي مع مضيفه فولندام، فيما انتصر 4-3 على أوتريخت أمس السبت.ويملك أيندهوفن 71 نقطة، وبات يتقدم بفارق 17 نقطة على فيينورد قبل خمس جولات من النهاية.وأصبح أيندهوفن أسرع فريق يحسم اللقب، إذ كسر رقمه السابق، عندما توج باللقب في 8 أبريل 1978.وما زال صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب برصيد 36 مرة.