على رأسهم لامين يامال.. خطر الإيقاف يطارد نجوم برشلونة قبل قمة دوري الأبطال

ويدرك الجهاز الفني بقيادة أن الحسم لن يكون في مباراة الذهاب فقط، بل سيمتد إلى مواجهة الإياب في ، ما يفرض ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية مع الحفاظ على توازن الفريق.يدخل الفريق الكتالوني اللقاء وسط غيابات بارزة بسبب الإصابات، أبرزها غياب البرازيلي رافينيا، إلى جانب مارك بيرنال، وفرينكي دي يونغ، وأندرياس كريستنسن، وهو ما يزيد الضغط على المدرب لإيجاد حلول بديلة في التشكيلة الأساسية.إلى جانب أزمة الإصابات، يواجه برشلونة خطر فقدان عدد من لاعبيه في مباراة الإياب، حيث يقف كل من ، وفيرمين ، وجيرارد مارتين، ومارك كاسادو على بعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف، ما يفرض عليهم الحذر الشديد خلال مواجهة الذهاب.كما يمتد التهديد ليشمل لاعبين آخرين لديهم بطاقة صفراء واحدة، مثل ، وجول كوندي، وأليخاندرو بالدي، وجواو ، وداني أولمو، إذ قد يغيب أي منهم عن نصف النهائي في حال التأهل وتلقي جديد.في المقابل، لا يبدو وضع أفضل حالا، إذ يواجه الفريق خطر غياب عدد كبير من لاعبيه في مباراة الإياب، حيث يهدد الإيقاف عناصر دفعة واحدة، في حال حصولهم على بطاقات صفراء جديدة.وتفرض هذه المعطيات على الفريقين التعامل بحذر كبير، إذ قد تلعب البطاقات الصفراء دورا حاسما في تحديد هوية المتأهل، خاصة في ظل لوائح التي تسقط البطاقات المتراكمة عند الوصول إلى نصف النهائي.وبين الغيابات والإيقافات المحتملة، تبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في واحدة من أكثر مباريات الدور ربع النهائي تعقيدا.