فوضى المقاعد تهز مونديال 2026

رياضة

2026-04-09 | 02:37
فوضى المقاعد تهز مونديال 2026
103 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم موجة انتقادات متصاعدة من جماهير كرة القدم على خلفية اتهامات بتقديم معلومات مضللة حول مواقع المقاعد في تذاكر كأس العالم 2026.

ووفقا لتقارير إعلامية، عبر عدد كبير من المشجعين عن استيائهم بعد اكتشاف أن المقاعد التي حصلوا عليها لا تتطابق مع التوقعات التي رسمتها الخرائط الإرشادية خلال عملية الشراء، خاصة بالنسبة لتذاكر الفئة الأولى، الأعلى سعرا.
وتعتمد الفيفا في بيع التذاكر على نظام الفئات، حيث يتم تقسيم الملاعب إلى مستويات سعرية دون تحديد مقعد دقيق عند الشراء، وهو ما يختلف عن العديد من البطولات الأخرى، خصوصا في الولايات المتحدة.
وبحسب شكاوى متداولة، فوجئ بعض حاملي تذاكر الفئة الأولى بالحصول على مقاعد في زوايا الملعب أو خلف المرمى، بل وحتى في أقسام قريبة من الفئة الثانية، رغم الأسعار المرتفعة التي دفعوها.
كما أشار مشجعون إلى أن حدود الفئات تغيرت أكثر من مرة خلال مراحل البيع، ما زاد من حالة الغموض وعدم الاتساق في توزيع المقاعد.
في المقابل، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الخرائط المنشورة لم تكن سوى أدوات إرشادية تهدف إلى إعطاء تصور عام للمواقع المحتملة، وليست ضمانا دقيقا لمكان الجلوس.
وأوضحت في بيان رسمي أن تلك الخرائط تعكس "النطاق العام لكل فئة"، مشيرة إلى أنها خضعت لتحديثات لاحقة بعد تخصيص مناطق خاصة بمشجعي المنتخبات، ما أدى إلى تغيير بعض الحدود بين الفئات.
كما لفتت إلى أن المرحلة الحالية من بيع التذاكر تتيح للمشجعين اختيار مقاعد محددة بشكل مباشر، في محاولة لتعزيز الشفافية وتفادي الإشكالات السابقة.
ورغم التوضيحات الرسمية، لا تزال الشكوك قائمة بين الجماهير، خاصة مع تزايد الحديث عن تخصيص أفضل المقاعد لفئات الضيافة وكبار الشخصيات.
وتشير تقارير إلى أن أسعار باقات الضيافة الرسمية قد تصل إلى أكثر من 70 ألف دولار، ما دفع البعض للاعتقاد بأن المقاعد المميزة على خط التماس لم تكن متاحة فعليا لحاملي التذاكر العادية، حتى من الفئة الأولى.
وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس، حيث تجاوز عدد التذاكر المباعة حاجز ثلاثة ملايين تذكرة، وسط استمرار الجدل حول الأسعار المرتفعة، التي بلغت نحو 10,990 دولار للمباراة النهائية.
كما أثيرت انتقادات أخرى تتعلق بنظام السحب وتوافر التذاكر، ما يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم تحت ضغط متزايد لضمان العدالة والوضوح في واحدة من أكبر نسخ كأس العالم في التاريخ.
ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز في أمريكا وكندا والمكسيك، على أن تكون المباراة الافتتاحية في ملعب "أزتيكا" في المكسيك، حيث يلتقي المنتخب المكسيكي مع جنوب إفريقيا.
يذكر أن منتخب الأرجنتين هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم والتي أقيمت في قطر 2022.
