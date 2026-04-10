الفيفا يكشف قائمة حكام مونديال 2026.. تعرف على ممثلي الدول العربية

وتضم القائمة 170 حكما، منهم 52 حكما للساحة و88 حكما مساعدا و30 حكما لتقنية الفيديو المساعد (VAR) من 6 اتحادات قارية لكرة القدم، و50 اتحادا كرويا، وحصل الاتحاد الأوروبي
للعبة (يويفا) على النسبة الأعلى من الحكام الذين سيحظون بفرصة المشاركة في أول مونديال من 48 منتخبا.
ودخل القائمة 9 حكام للساحة من 9 دول عربية، وهم: أمين عمر (مصر)، مصطفى غربال (الجزائر)، جلال جيد (المغرب)، خالد الطريس (السعودية)، عمر العلي (الإمارات)، عبد الرحمن
الجاسم (قطر)، دحان بيدا (موريتانيا)، عمر أرتان (الصومال) وأدهم مخادمة (الأردن).
كما ضمت لجنة الحكام
في الفيفا
8 حكام مساعدين من البلدان العربية وهم: محمود أبو الرجال (مصر)، زكرياء برينسي ومصطفى أكركاض (المغرب)، مقران غوراري وأكرم عباس زرهوني (الجزائر)، محمد العبكري (السعودية)، محمد الحمادي (الإمارات) وسعود أحمد المقالح (قطر).
إضافة إلى 5 حكام في قائمة حكام الفيديو (VAR) سيمثلون الدول العربية
وهم: لحلو بنبراهيم (الجزائر)، محمود عاشور (مصر)، عبد الله جمالي (الكويت)، خميس المري (قطر) وعبد الله الشهري (السعودية).
وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم
مشاركة قياسية للمنتخبات العربية وذلك بعد تأهل 8 منتخبات نصفها من قارة إفريقيا، وهي: المغرب
، تونس، مصر، الجزائر، ونصفها من آسيا وهي: السعودية
، الأردن
، قطر، العراق
.
وتقام مباريات نهائيات بطولة كأس العالم
خلال الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز 2026، لأول مرة في ثلاث دول وهي: الولايات المتحدة الأمريكية
وكندا والمكسيك.