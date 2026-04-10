الفيفا يكشف قائمة حكام مونديال 2026.. تعرف على ممثلي الدول العربية

وتضم القائمة 170 حكما، منهم 52 حكما للساحة و88 حكما مساعدا و30 حكما لتقنية الفيديو المساعد (VAR) من 6 اتحادات قارية لكرة القدم، و50 اتحادا كرويا، وحصل للعبة (يويفا) على النسبة الأعلى من الحكام الذين سيحظون بفرصة المشاركة في أول مونديال من 48 منتخبا.ودخل القائمة 9 حكام للساحة من 9 دول عربية، وهم: أمين عمر (مصر)، مصطفى غربال (الجزائر)، جلال جيد (المغرب)، خالد الطريس (السعودية)، عمر العلي (الإمارات)، الجاسم (قطر)، دحان بيدا (موريتانيا)، عمر أرتان (الصومال) وأدهم مخادمة (الأردن).كما ضمت في 8 حكام مساعدين من البلدان العربية وهم: محمود أبو الرجال (مصر)، زكرياء برينسي ومصطفى أكركاض (المغرب)، مقران غوراري وأكرم عباس زرهوني (الجزائر)، محمد العبكري (السعودية)، محمد الحمادي (الإمارات) وسعود أحمد المقالح (قطر).إضافة إلى 5 حكام في قائمة حكام الفيديو (VAR) سيمثلون وهم: لحلو بنبراهيم (الجزائر)، محمود عاشور (مصر)، عبد الله جمالي (الكويت)، خميس المري (قطر) وعبد الله الشهري (السعودية).وتشهد النسخة المقبلة من مشاركة قياسية للمنتخبات العربية وذلك بعد تأهل 8 منتخبات نصفها من قارة إفريقيا، وهي: ، تونس، مصر، الجزائر، ونصفها من آسيا وهي: ، ، قطر، .وتقام مباريات نهائيات خلال الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز 2026، لأول مرة في ثلاث دول وهي: وكندا والمكسيك.