ريال مدريد في حالة اضطراب غير مسبوقة

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ديفينسا سنترال" ، يواجه النجم الفرنسي صعوبات ملحوظة في التكيف مع التحوّلات الإدارية والفنية على خط تماس الفريق، خاصة بعد الانتقال من نهج التكتيكي المنضبط إلى أسلوب الذي يركّز بشكل أكبر على الجوانب البدنية.وكان مبابي يجد في منهج ألونسو التوافقي مع رؤيته التكتيكية بيئة مثالية لتطوير أدائه، حيث أضاف المدرب السابق عمقاً فنياً في التدريبات، ووضّح دور المهاجم الفرنسي داخل المنظومة الهجومية، ما انعكس إيجاباً على مردوده الميداني. أما مع أربيلوا، فيرى مبابي أن الفريق فقد جزءاً كبيراً من انضباطه التكتيكي، وهو ما بدأ يؤثر سلباً على مشاركاته وفعاليته داخل المستطيل الأخضر.أرقام تعكس الواقعوتُترجم الإحصائيات الشخصية لمبابي هذا التحوّل؛ فتراجع مساهماته التهديفية في الفترة الأخيرة يعكس بشكل واضح عدم ارتياحه للبيئة التدريبية الجديدة. ولم يعد المهاجم الفرنسي يجد نفس المساحات والحريات التي كان يتمتع بها تحت إشراف ألونسو، الذي اعتمد على الضغط المنظم والبناء الهجومي المدروس.ولا تقتصر الأزمة على الجانب الفردي، بل تمتد إلى نتائج الفريق ككل؛ فريال لم يحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات خاضها تحت قيادة أربيلوا في مختلف المسابقات:خسارة أمام ريال مايوركا في .هزيمة أمام في دوري أبطال أوروبا.تعادل سلبي مع جيرونا في .هذه السلسلة السلبية زادت من حدة الضغط على الجهاز الفني الجديد، وأثارت تساؤلات حول قدرة أربيلوا على استعادة توازن الفريق قبل فوات الأوان.وتتجاوز الأزمة مبابي لتمسّ نجوم آخرين؛ ففينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام لم يظهرا الارتياح الكافي لأساليب ألونسو السابقة، واليوم يجدان نفسيهما أمام نموذج تدريبي جديد يختلف جذرياً في الأولويات والمنهجي.