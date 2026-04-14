تشكيل برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة الحسم بربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وتلقى برشلونة، تحت قيادة مدربه خسارة مفاجئة (2 ـ0) على ملعبه في مواجهة الذهاب، مما يزيد مهمته في التأهل أكثر تعقيدا في مباراة الإياب رغم توهج الفريق محليا.ويخوض مدرب المباراة بصفوف مكتملة باستثناء غياب بوبيل، وفي المقابل، سيفتقد هانزي فليك خدمات كريستيانسن ورافينيا للإصابة، في حين يغيب أيضا للإيقاف.ويطمح لاعبو برشلونة متصدر ترتيب لتحقيق " " قوية في مباراة الإياب على ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة رغم صعوبة المهمة.ورغم غياب 3 من نجومه، وفي مقدمتهم رافينيا، يبدو برشلونة جاهزا للدفاع عن آخر آماله الأوروبية، خصوصا أن أيقونته يحتفظ بالكثير من التوهج الذي أظهره في الدوري الإسباني السبت الماضي في الفوز (4 ـ 1) في كاتالونيا أمام إسبانيول.ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم الثلاثاء التشكيل المتوقع أن يبدأ المباراة على ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد (الساعة 10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.وفي ما يلي تشكيل الفريقين لمباراة إياب الدور ربع النهائي:أتلتيكو مدريد: موسو - مولينا، لو نورماند، لينجليه، روجيري - سيميوني، يورينتي، كوكي (قائد فريق)، لوكمان - جريزمان، ألفاريز.برشلونة: جوان غارسيا - كوندي، إريك غارسيا، جيرارد ، ، (قائد)، غافي، فيرمين ، لامين يامال، ، .ويواجه المتأهل من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد الفائز من مواجهة آرسنال وسبورتنغ في الدور نصف النهائي.