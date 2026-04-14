تشكيل برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة الحسم بربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وتلقى برشلونة، تحت قيادة مدربه هانزي فليك
خسارة مفاجئة (2 ـ0) على ملعبه كامب نو
في مواجهة الذهاب، مما يزيد مهمته في التأهل أكثر تعقيدا في مباراة الإياب رغم توهج الفريق محليا.
ويخوض دييغو سيميوني
مدرب أتلتيكو مدريد
المباراة بصفوف مكتملة باستثناء غياب بوبيل، وفي المقابل، سيفتقد هانزي فليك خدمات كريستيانسن ورافينيا للإصابة، في حين يغيب أيضا باو كوبارسي
للإيقاف.
ويطمح لاعبو برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني
لتحقيق "ريمونتادا
" قوية في مباراة الإياب على ملعب ميتروبوليتانو الرياض
في العاصمة مدريد
رغم صعوبة المهمة.
ورغم غياب 3 من نجومه، وفي مقدمتهم رافينيا، يبدو برشلونة جاهزا للدفاع عن آخر آماله الأوروبية، خصوصا أن أيقونته لامين يامال
يحتفظ بالكثير من التوهج الذي أظهره في الدوري الإسباني السبت الماضي في الفوز (4 ـ 1) في ديربي
كاتالونيا أمام إسبانيول.
ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم الثلاثاء التشكيل المتوقع أن يبدأ المباراة على ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد (الساعة 10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وفي ما يلي تشكيل الفريقين لمباراة إياب الدور ربع النهائي:
أتلتيكو مدريد: موسو - مولينا، لو نورماند، لينجليه، روجيري - سيميوني، يورينتي، كوكي (قائد فريق)، لوكمان - جريزمان، ألفاريز.
برشلونة: جوان غارسيا - كوندي، إريك غارسيا، جيرارد مارتن
، جواو كانسيلو
، بيدري
(قائد)، غافي، فيرمين ، لامين يامال، داني أولمو
، ماركوس راشفورد
.
ويواجه المتأهل من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد الفائز من مواجهة آرسنال وسبورتنغ لشبونة
في الدور نصف النهائي.