مفاجأة في قائمة مدريد لمواجهة بايرن ميونخ

ويسعى لتعويض خسارته 1-2 على ملعبه وأمام جماهيره في لقاء الذهاب أمام ، الأسبوع الماضي، حيث يتعين عليه الفوز بفارق هدفين، إذا أراد الصعود للدور نصف النهائي في البطولة القارية، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 15 لقبا.وتمثلت أبرز مفاجآت القائمة في غياب راؤول أسينسيو، الذي تم استبعاده من رحلة الفريق الإسباني إلى .ولم يتواجد المدافع الإسباني، والذي شارك أساسيا ولعب 90 دقيقة كاملة في التعادل 1-1 مع جيرونا الجمعة الماضي بالدوري الإسباني، بشكل مفاجئ في القائمة التي اختارها ألفارو أربيلوا، مدرب الريال.ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة نظرا لعدم وجود أي تقرير طبي يشير إلى إصابة اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة "ماركا" ، في تقرير له.ويأتي هذا الغياب البارز بعد ستة أيام من كشف "ماركا" عن "اختفاء اللاعب" إثر خلاف مع أربيلوا، والذي دفع أسينسيو إلى تقديم اعتذار علني أمام زملائه.والآن، في انتظار توضيحات محتملة من النادي، يتصاعد الجدل حول وضع أسينسيو في الفريق، بل وحتى مستقبله القريب.ويعود كل من ألفارو كاريراس، وترينت ألكسندر ، وأنطونيو روديغير بعد حصولهم على راحة من لقاء جيرونا، بينما لا يزال الحارس البلجيكي والبرازيلي رودريغو غائبين بسبب الإصابة، في حين يغيب الفرنسي أوريلين تشواميني للإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب، رغم سفره مع الفريق.وجاءت قائمة لمباراة على النحو التالي.حراسة المرمى: لونين، فران غونزاليس، وخافي نافارو.الدفاع: ، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، ألفارو كاريراس، فران غارسيا، أنطونيو روديغر، فيرلان ميندي، ودين هويسن.خط الوسط: جود بيلينغهام، إدواردو كامافينغا، فيديريكو ، أردا غولر، داني سيبايوس وتياغو.خط الهجوم: فينيسوس جونيور، ، غونزالو، إبراهيم دياز وفرانكو ماستانتونو.