مفاجأة في قائمة مدريد لمواجهة بايرن ميونخ

ويسعى الريال
لتعويض خسارته 1-2 على ملعبه وأمام جماهيره في لقاء الذهاب أمام بايرن
، الأسبوع الماضي، حيث يتعين عليه الفوز بفارق هدفين، إذا أراد الصعود للدور نصف النهائي في البطولة القارية، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 15 لقبا.
وتمثلت أبرز مفاجآت القائمة في غياب راؤول أسينسيو، الذي تم استبعاده من رحلة الفريق الإسباني إلى ميونخ
.
ولم يتواجد المدافع الإسباني، والذي شارك أساسيا ولعب 90 دقيقة كاملة في التعادل 1-1 مع جيرونا الجمعة الماضي بالدوري الإسباني، بشكل مفاجئ في القائمة التي اختارها ألفارو أربيلوا، مدرب الريال.
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة نظرا لعدم وجود أي تقرير طبي يشير إلى إصابة اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة "ماركا" الإسبانية
، في تقرير له.
ويأتي هذا الغياب البارز بعد ستة أيام من كشف "ماركا" عن "اختفاء اللاعب" إثر خلاف مع أربيلوا، والذي دفع أسينسيو إلى تقديم اعتذار علني أمام زملائه.
والآن، في انتظار توضيحات محتملة من النادي، يتصاعد الجدل حول وضع أسينسيو في الفريق، بل وحتى مستقبله القريب.
ويعود كل من ألفارو كاريراس، وترينت ألكسندر أرنولد
، وأنطونيو روديغير بعد حصولهم على راحة من لقاء جيرونا، بينما لا يزال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا
والبرازيلي رودريغو غائبين بسبب الإصابة، في حين يغيب الفرنسي أوريلين تشواميني للإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب، رغم سفره مع الفريق.
وجاءت قائمة ريال مدريد
لمباراة بايرن ميونخ
على النحو التالي.
حراسة المرمى: لونين، فران غونزاليس، وخافي نافارو.
الدفاع: داني كارفاخال
، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، ألفارو كاريراس، فران غارسيا، أنطونيو روديغر، فيرلان ميندي، ودين هويسن.
خط الوسط: جود بيلينغهام، إدواردو كامافينغا، فيديريكو فالفيردي
، أردا غولر، داني سيبايوس وتياغو.
خط الهجوم: فينيسوس جونيور، كيليان مبابي
، غونزالو، إبراهيم دياز وفرانكو ماستانتونو.