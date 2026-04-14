في الأرجنتين.. محاكمة جديدة بشأن وفاة مارادونا
المزيد
مفاجأة في قائمة مدريد لمواجهة بايرن ميونخ

رياضة

2026-04-14 | 12:52
مفاجأة في قائمة مدريد لمواجهة بايرن ميونخ
215 شوهد

أعلن مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا قائمة فريقه التي ستواجه بايرن ميونخ غدا الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا" في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.


ويسعى الريال لتعويض خسارته 1-2 على ملعبه وأمام جماهيره في لقاء الذهاب أمام بايرن، الأسبوع الماضي، حيث يتعين عليه الفوز بفارق هدفين، إذا أراد الصعود للدور نصف النهائي في البطولة القارية، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 15 لقبا.
وتمثلت أبرز مفاجآت القائمة في غياب راؤول أسينسيو، الذي تم استبعاده من رحلة الفريق الإسباني إلى ميونخ.
ولم يتواجد المدافع الإسباني، والذي شارك أساسيا ولعب 90 دقيقة كاملة في التعادل 1-1 مع جيرونا الجمعة الماضي بالدوري الإسباني، بشكل مفاجئ في القائمة التي اختارها ألفارو أربيلوا، مدرب الريال.
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة نظرا لعدم وجود أي تقرير طبي يشير إلى إصابة اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير له.
ويأتي هذا الغياب البارز بعد ستة أيام من كشف "ماركا" عن "اختفاء اللاعب" إثر خلاف مع أربيلوا، والذي دفع أسينسيو إلى تقديم اعتذار علني أمام زملائه.
والآن، في انتظار توضيحات محتملة من النادي، يتصاعد الجدل حول وضع أسينسيو في الفريق، بل وحتى مستقبله القريب.

ويعود كل من ألفارو كاريراس، وترينت ألكسندر أرنولد، وأنطونيو روديغير بعد حصولهم على راحة من لقاء جيرونا، بينما لا يزال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي رودريغو غائبين بسبب الإصابة، في حين يغيب الفرنسي أوريلين تشواميني للإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب، رغم سفره مع الفريق.
وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة بايرن ميونخ على النحو التالي.

حراسة المرمى: لونين، فران غونزاليس، وخافي نافارو.
الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، ألفارو كاريراس، فران غارسيا، أنطونيو روديغر، فيرلان ميندي، ودين هويسن.
خط الوسط: جود بيلينغهام، إدواردو كامافينغا، فيديريكو فالفيردي، أردا غولر، داني سيبايوس وتياغو.
خط الهجوم: فينيسوس جونيور، كيليان مبابي، غونزالو، إبراهيم دياز وفرانكو ماستانتونو.
ميسان.. وفاة واصابة 7 اشخاص بحادث بين "ستوتة" وسيارة
ميسان.. وفاة واصابة 7 اشخاص بحادث بين "ستوتة" وسيارة
بالفيديو.. حريق هائل في داخل مصنع لشركة BYD الصينية
بالفيديو.. حريق هائل في داخل مصنع لشركة BYD الصينية
بالفيديو.. امريكيون يطردون ترامب ونائبه ووزير الحرب من احد المطاعم
بالفيديو.. امريكيون يطردون ترامب ونائبه ووزير الحرب من احد المطاعم
تضرر عجلة نتيجة سقوط جزء من رافعة بناء عليها في ساحة اللقاء
تضرر عجلة نتيجة سقوط جزء من رافعة بناء عليها في ساحة اللقاء
بالفيديو.. تعامل دوريات الكويت مع صيادين عراقيين
بالفيديو.. تعامل دوريات الكويت مع صيادين عراقيين
في الأنبار.. عملية سرقة جديدة تستهدف سكك الحديد (فيديو)
في الأنبار.. عملية سرقة جديدة تستهدف سكك الحديد (فيديو)
بالفيديو.. رئيس هيئة المنافذ يتفقد منفذ زرباطية للاطلاع على سير العمل والاستماع إلى مطالب المواطنين
بالفيديو.. رئيس هيئة المنافذ يتفقد منفذ زرباطية للاطلاع على سير العمل والاستماع إلى مطالب المواطنين
بري: الجرائم الاسرائيلية ضد اللبنانيين تحد صارخ للقوانين والمواثيق الدولية
بري: الجرائم الاسرائيلية ضد اللبنانيين تحد صارخ للقوانين والمواثيق الدولية
استشهاد طفل وإصابة شخص بسقوط مقذوف على منزل في بغداد
استشهاد طفل وإصابة شخص بسقوط مقذوف على منزل في بغداد
محتجون يقتحمون القنصلية الكويتية في البصرة
محتجون يقتحمون القنصلية الكويتية في البصرة
