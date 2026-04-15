والتز يعلق على رفض حلفاء واشنطن مساعدتها ضد إيران
المزيد
أول إجراء رسمي لبرشلونة بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا

رياضة

2026-04-15 | 15:28
أول إجراء رسمي لبرشلونة بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا
المصدر:
روسيا اليوم
2,007 شوهد

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن فريقه سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعدما وصف أداء التحكيم بالعار بعد مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وودع برشلونة دوري الأبطال بخسارته 2-3 في مجموع المباراتين، حيث خسر ذهابا على ملعبه "كامب نو" بنتيجة 0-2، ولم يكف فوزه إيابا أمس الثلاثاء في معقل أتلتيكو بنتيجة 2-1 للتأهل للدور نصف النهائي.

وكان "اليويفا" رفض شكوى رسمية من برشلونة بشأن عدم احتساب حكم مباراة الذهاب ركلة جزاء بعد لمسة يد من مدافع أتلتيكو مدريد مارك بوبيل، أي بعدما لمس الكرة بيده بعد ركلة مرمى نفذها زميله.

وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء "نطالب بتفسير لسبب رفض شكوانا، وأبلغني الرئيس التنفيذي رافا يوستي أنه سيتقدم بشكوى جديدة، لأن ما حدث أمس غير مقبول".

وبعد توديع البطولة سرد لابورتا عددا من القرارات التحكيمية التي اعتبرها ظالمة لناديه خلال مباراتي الذهاب والإياب.

وأضاف رئيس النادي الكتالوني "أولا أهنئ أتلتيكو مدريد على التأهل، لكن هذا لا ينكر حقيقة أن أداء طاقم التحكيم وغرفة تقنية الفيديو كان مخزيا وغير مقبول".

وادعى لابورتا أن مدافع برشلونة إيريك غارسيا لم يكن يستحق الطرد في مباراة الإياب بسبب عرقلته لمهاجم أتلتيكو ألكسندر سورلوث، وأن الهدف الذي أحرزه فيران توريس، لم يكن تسللا.

وأشار إلى أن "هدف فيران كان هدفا صحيحا، وداني أولمو تعرض لعرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء، وهناك تدخل عنيف وغير مقبول ضد فيرمين لوبيز، تسبب في جرح قطعي بفم اللاعب".

وختم خوان لابورتا "كان فيرمين يتألم بشدة أثناء خياطة الجرح، بينما لم يحصل حارس أتلتيكو مدريد على بطاقة صفراء، هذا أمر غير مقبول".
