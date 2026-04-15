أول إجراء رسمي لبرشلونة بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا

وودع برشلونة دوري الأبطال بخسارته 2-3 في مجموع المباراتين، حيث خسر ذهابا على ملعبه " " بنتيجة 0-2، ولم يكف فوزه إيابا أمس الثلاثاء في معقل أتلتيكو بنتيجة 2-1 للتأهل للدور نصف النهائي.وكان "اليويفا" رفض شكوى رسمية من برشلونة بشأن عدم احتساب حكم مباراة الذهاب ركلة جزاء بعد لمسة يد من مدافع مارك بوبيل، أي بعدما لمس الكرة بيده بعد ركلة مرمى نفذها زميله.وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" اليوم الأربعاء "نطالب بتفسير لسبب رفض شكوانا، وأبلغني الرئيس التنفيذي أنه سيتقدم بشكوى جديدة، لأن ما حدث أمس غير مقبول".وبعد توديع البطولة سرد لابورتا عددا من القرارات التحكيمية التي اعتبرها ظالمة لناديه خلال مباراتي الذهاب والإياب.وأضاف رئيس "أولا أهنئ أتلتيكو على التأهل، لكن هذا لا ينكر حقيقة أن أداء طاقم التحكيم وغرفة تقنية الفيديو كان مخزيا وغير مقبول".وادعى لابورتا أن مدافع برشلونة إيريك غارسيا لم يكن يستحق الطرد في مباراة الإياب بسبب عرقلته لمهاجم أتلتيكو ألكسندر سورلوث، وأن الهدف الذي أحرزه ، لم يكن تسللا.وأشار إلى أن "هدف فيران كان هدفا صحيحا، وداني أولمو تعرض لعرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء، وهناك تدخل عنيف وغير مقبول ضد ، تسبب في جرح قطعي بفم اللاعب".وختم "كان فيرمين يتألم بشدة أثناء خياطة الجرح، بينما لم يحصل حارس أتلتيكو مدريد على بطاقة صفراء، هذا أمر غير مقبول".