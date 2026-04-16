هل سيلاعب اسود الرافدين الفراعنة قبل المونديال؟

وقال مدير في يوسف فعل، ان "هناك مقترح رسمي لإقامة المباراة خلال معسكر المنتخب العراقي المنتظر في "، مشيرا إلى أن "الفكرة لاقت قبولا مبدئيا من الجهاز الفني، لكنها لا تزال قيد الدراسة والتنسيق بين الاتحادين لحسم التفاصيل التنظيمية واللوجستية".وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المنتخب العراقي لخوض مباريات قوية ترفع من جاهزيته الفنية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المهمة، وعلى رأسها تصفيات 2026.ويعد المنتخب المصري خيارا مثاليا لهذا الاختبار، نظرا لما يمتلكه من خبرات دولية ومستوى تنافسي عال.ويعود هذا التوجه بطلب من المدرب غراهام ، الذي يرى في مواجهة مصر فرصة مناسبة لمحاكاة أسلوب المنتخبات الإفريقية القوية، خصوصا مع احتمال مواجهة منتخبات من هذه المدرسة في المنافسات الرسمية، مثل منتخب السنغال.كما أشار المسؤول العراقي إلى أن "اختيار مصر يعكس مكانتها كأحد أبرز المنتخبات العربية والإفريقية، ما يجعل اللقاء في حال إقامته، تجربة فنية مهمة للطرفين، سواء على المستوى البدني أو التكتيكي".ورغم أن المفاوضات لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي، فإن المؤشرات تبقى إيجابية، وسط تفاؤل بإمكانية تحويل المقترح إلى واقع خلال الفترة المقبلة، ليشكل اللقاء فرصة مثالية لاكتساب الخبرة الدولية في أجواء تنافسية عالية خارج القارة.وينتظر منتخب مواجهات من العيار الثقيل في 2026 التي ستقام خلال الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز المقبل، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم منتخب وصيف النسخة الماضية، والسنغال، والنرويج بقيادة نجمه هداف الإنجليزي.فيما يلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات وإيران ونيوزيلندا.