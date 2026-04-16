تأهل فرايبورغ وبراغا وثنائي إنجليزي للمربع الذهبي بالدوري الأوروبي

وكان أول المتأهلين للدور نصف النهائي في البطولة، بعدما كرر تفوقه على الإسباني، حيث حقق الفريق الألماني انتصارا كبيرا 3-1 على مضيفه سيلتا فيغو في وقت سابق الخميس، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية، ليأتي صعوده للمربع الذهبي للبطولة عن جدارة، بعدما سبق له الفوز 3 -0 على منافسه في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما بألمانيا الأسبوع الماضي، لينتصر 6-1 في مجموع المباراتين.وعلى ملعب " "، كرر انتصاره على ، عقب فوزه عليه 4-0، حيث افتتح أولي واتكينز التسجيل في الدقيقة 16 لمصلحة الفريق الإنجليزي، فيما أضاف زميلاه إميليانو بوينديا ومورغان روجرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و39 على الترتيب.واختتم إرزي كونسا مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الرابع لأستون فيلا في الدقيقة 89، ليفوز فريق المدرب الإسباني على منافسه بنتيجة 7-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعدما سبق أن فاز 3-1 في لقاء الذهاب، الذي أقيم بإيطاليا الأسبوع الماضي.وعلى ملعب "سيتي غراوند"، اقتنص نوتنغهام بطاقة الصعود لنصف النهائي، عقب فوزه 1-0 على ، علما بأن مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما في انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.ويدين الفريق الإنجليزي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه غيبس وايت، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 12، حيث استغل أصحاب الأرض النقص العددي في صفوف الفريق ، الذي لعب بعشرة لاعبين مبكرا عقب طرد البولندي يان بيدناريك في الدقيقة الثامنة.وواصل سبورتنغ مغامرته في المسابقة، بعدما قلب تأخره 0-2 أمام الإسباني، إلى انتصار مثير 4-2 على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة أشبيلية .وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين بمدينة براغا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.ويلتقي فرايبورغ مع براغا في الدور نصف النهائي، في حين يلعب فيلا مع نوتنغهام فورست في مواجهة إنجليزية خالصة بالمربع الذهبي أيضا.