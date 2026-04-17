مبابي يوجه رسالة بعد الخروج من دوري الأبطال

وشارك النجم الفرنسي في خروج ريال مدريد من منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام على ملعب "أليانز أرينا".وكان قد حقق الفوز على برباعية لثلاثة أهداف على ملعب "أليانز أرينا" بعد تغلبه على العملاق الإسباني بثنائية لهدف واحد في "سانتياغو برنابيو".وسجل الفرنسي مبابي هدفين في مباراتي الذهاب والإياب ولكنهما لم يكونا كافيين لقيادة ريال للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.ونشر مبابي عبر حسابه على موقع "إنستغرام" رسالة واضحة كتب خلالها: "بذلنا قصارى جهدنا حتى النهاية، لكن ذلك لم يكن كافيا".وأضاف: "من المحبط الخروج من بطولة بهذه الأهمية لكن علينا المضي قدما".وأتم مبابي :"علينا أن نراجع أنفسنا لتجنب خيبة أمل أخرى كهذه لن نستسلم أبدا".وأتم قائلا: "في مدريد لم يكن الفشل ولن يكون خيارا أبدا لكنني أعدكم بشيء واحد سنبدأ بالفوز مجددا وقريبا جدا".وانضم مبابي إلى ريال مدريد في صيف 2024 عقب نهاية عقده مع الفرنسي ولم يتوج للموسم الثاني بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.ويستعد ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة 32 من " ".