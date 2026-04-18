طلب مثير من تشواميني لفينيسيوس خلال لقاء بنفيكا.. اترك الملعب فوراً

وغاب أوريلين تشواميني عن خسارة 3-4 أمام الألماني الأربعاء الماضي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب الإيقاف.وفي تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" طالب أوريلين تشواميني زميله بترك الملعب حال تعرضه لهتافات عنصرية.تصريحات تشواميني جاءت للرد على روايته لما حدث في لقاء مدريد وبنفيكا في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وعلق لاعب الوسط الفرنسي على أحداث مواجهة والعبارة العنصرية التي وجهها له الأرجنتيني بريستياني والتي أدت لثورة وغضب مهاجم ريال .ويوضح تشواميني: "لقد وصفوه بالقرد. أشعر أن الخطوة التالية ستكون التوقف عن اللعب. لن نسمح بتكرار تلك المشاهد".يذكر أن يمتلك تاريخاً كبيراً من محاربة العنصرية في الملاعب خاصة في الذي تعرض فيه لحملات عنصرية مختلفة.