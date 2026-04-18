طلب مثير من تشواميني لفينيسيوس خلال لقاء بنفيكا.. اترك الملعب فوراً

وغاب أوريلين تشواميني عن خسارة ريال مدريد
3-4 أمام بايرن ميونخ
الألماني الأربعاء الماضي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب الإيقاف.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية
طالب أوريلين تشواميني زميله فينيسيوس جونيور
بترك الملعب حال تعرضه لهتافات عنصرية.
تصريحات تشواميني جاءت للرد على روايته لما حدث في لقاء ريال
مد
ريد وبنفيكا البرتغالي
في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وعلق لاعب الوسط الفرنسي على أحداث مواجهة بنفيكا
والعبارة العنصرية التي وجهها له الأرجنتيني جيانلوكا
بريستياني والتي أدت لثورة وغضب مهاجم ريال مدريد
.
ويوضح تشواميني: "لقد وصفوه بالقرد. أشعر أن الخطوة التالية ستكون التوقف عن اللعب. لن نسمح بتكرار تلك المشاهد".
يذكر أن فينيسيوس
يمتلك تاريخاً كبيراً من محاربة العنصرية في الملاعب خاصة في الدوري الإسباني
الذي تعرض فيه لحملات عنصرية مختلفة.