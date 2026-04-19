اختفت البطاقة الصفراء في لمح البصر.. لاعب يفاجئ الحكم بـ"حركة سحريه"

رياضة

2026-04-19 | 11:41
اختفت البطاقة الصفراء في لمح البصر.. لاعب يفاجئ الحكم بـ&quot;حركة سحريه&quot;
122 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
شهدت مباراة خيرية نظمتها مجموعة "سايدمن" الرائدة على منصة يوتيوب، لحظة غريبة، حين أشعل صانع المحتوى البريطاني ماكس فوش النار في بطاقة صفراء تحصل عليها لتختفي في لمح البصر.

وأقيمت المباراة على ملعب "ويمبلي" العريق في لندن، بحضور جماهيري تجاوز 90 ألف مشجع في نسخة هذا العام من المباراة الخيرية التي نجحت في جمع تبرعات قياسية تجاوزت 6.2 مليون جنيه إسترليني، لصالح جمعيتين خيريتين مختارتين.
وبعد أقل من دقيقتين على انطلاقة الشوط الثاني ارتكب ماكس فوش خطأ متعمدا فتوجه إليه الحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك كلاتنبورغ الذي يدير مباريات "سايدمن" الخيرية منذ عام 2022 ليشهر في وجهه البطاقة الصفراء.
وهنا جاءت المفاجأة عندما أمسك فوش المعروف باستعراضاته الجريئة وتجاربه الاجتماعية على يوتيوب بما في ذلك ترشحه لمنصب عمدة لندن عام 2021، البطاقة بيده وما هي إلا لحظات حتى اشتعلت النار فيها أمام أنظار الجميع لتتحول إلى كرة نارية صغيرة تختفي في الهواء تاركة يديه فارغتين والحكم في حالة من الذهول.
وقد كشفت تحليلات خبراء الخدع البصرية أن فوش اعتمد في حيلته على تقنية سحرية احترافية تستخدم ورق الوميض وهو مادة خاصة تشتعل فورا وتحترق بالكامل دون ترك رماد أو بقايا، بالإضافة إلى جهاز إشعال مخفي غالبا ما يكون على شكل طرف إبهام أو مشعل إلكتروني صغير، حيث استغل فوش لحظة تسلم البطاقة لاستبدالها بقطعة صغيرة من ورق الوميض الأصفر أو لإلحاقها بالبطاقة الأصلية ثم أشعل الورق بالجهاز المخفي فاختفت البطاقة في ومضة نارية سريعة.
ويؤكد المراقبون أن هذه الحيلة كانت معدة مسبقا نظرا للطبيعة الترفيهية غير التنافسية لمباريات "سايدمن" الخيرية التي تهدف بالأساس إلى إسعاد الجمهور وخلق لحظات فريدة قابلة للانتشار الواسع على منصات التواصل الاجتماعي.
