برشلونة يخطط لضم صفقتين مقابل 160 مليون يورو

ويريد رئيس ، إعادة بناء الفريق وفق رؤية فنية واضحة يقودها المدرب ، الذي يطمح إلى تشكيل مجموعة أكثر توازنًا وصلابة في الخطوط الثلاثة.وفي هذا الإطار، يضع برشلونة اسم المهاجم الأرجنتيني على رأس أولوياته لتعزيز الخط الهجومي، في ظل ما يتمتع به اللاعب من مرونة تكتيكية وقدرة على التحرك بين الخطوط وإنهاء الفرص بفاعلية عالية.ويأتي ذلك رغم اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بخدماته، إلا أن العرض الكتالوني يبدو في الوقت الراهن الأكثر جدية وإغراءً على طاولة المفاوضات.ولا يتوقف المشروع عند الخط الأمامي، إذ تتحرك أيضًا نحو تدعيم الخط الخلفي من خلال استهداف مدافع إنتر .ويُعد باستوني أحد أبرز المدافعين في الكرة الإيطالية خلال السنوات الأخيرة، بفضل هدوئه في بناء اللعب وقدرته على الهجمات وإيقافها في اللحظات الحاسمة.وتشير المعطيات إلى وجود انفتاح من جانب اللاعب على خوض تجربة جديدة، مع بقاء القرار النهائي مرتبطًا بالموقف الفني لهانسي فليك وتقييمه لاحتياجات الفريق الدفاعية.وبحسب ما أوردته صحيفة " "، فإن برشلونة يدرس تخصيص ما يقارب 100 مليون يورو لضم ألفاريز، إضافة إلى نحو 60 مليون يورو من أجل التعاقد مع باستوني، في خطة مالية تعكس رغبة واضحة في إعادة بناء الفريق على أسس تنافسية قادرة على إعادة النادي إلى الواجهة الأوروبية.