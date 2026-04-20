برشلونة يخطط لضم صفقتين مقابل 160 مليون يورو

رياضة

2026-04-20 | 17:05
برشلونة يخطط لضم صفقتين مقابل 160 مليون يورو
المصدر:
موقع كووورة
208 شوهد

قد لا يبدو رقم 160 مليون يورو مجرد تفصيل مالي عابر في دفاتر الحسابات داخل أروقة برشلونة، لكنه في الواقع يعكس ملامح مشروع رياضي متكامل تسعى إدارة النادي الكتالوني إلى تنفيذه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويريد خوان لابورتا رئيس البارسا، إعادة بناء الفريق وفق رؤية فنية واضحة يقودها المدرب هانز فليك، الذي يطمح إلى تشكيل مجموعة أكثر توازنًا وصلابة في الخطوط الثلاثة.

وفي هذا الإطار، يضع برشلونة اسم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز على رأس أولوياته لتعزيز الخط الهجومي، في ظل ما يتمتع به اللاعب من مرونة تكتيكية وقدرة على التحرك بين الخطوط وإنهاء الفرص بفاعلية عالية.

ويأتي ذلك رغم اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بخدماته، إلا أن العرض الكتالوني يبدو في الوقت الراهن الأكثر جدية وإغراءً على طاولة المفاوضات.

ولا يتوقف المشروع عند الخط الأمامي، إذ تتحرك إدارة برشلونة أيضًا نحو تدعيم الخط الخلفي من خلال استهداف مدافع إنتر ميلان أليساندرو باستوني.

ويُعد باستوني أحد أبرز المدافعين في الكرة الإيطالية خلال السنوات الأخيرة، بفضل هدوئه في بناء اللعب وقدرته على قراءة الهجمات وإيقافها في اللحظات الحاسمة.

وتشير المعطيات إلى وجود انفتاح من جانب اللاعب على خوض تجربة جديدة، مع بقاء القرار النهائي مرتبطًا بالموقف الفني لهانسي فليك وتقييمه لاحتياجات الفريق الدفاعية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يدرس تخصيص ما يقارب 100 مليون يورو لضم ألفاريز، إضافة إلى نحو 60 مليون يورو من أجل التعاقد مع باستوني، في خطة مالية تعكس رغبة واضحة في إعادة بناء الفريق على أسس تنافسية قادرة على إعادة النادي إلى الواجهة الأوروبية.
الكشف عن موعد مباراة كلاسيكو الدوري الاسباني
10:32 | 2026-04-20
أربيلوا: لست قلقا بشأن مستقبلي مع ريال مدريد
06:15 | 2026-04-20
مورينيو وريال مدريد.. هل تلوح "العودة الثانية" في الأفق؟
06:03 | 2026-04-20
فضيحة جديدة تضرب كأس العالم 2026
17:06 | 2026-04-19
البليهي يتسبب بفوضى.. اشتباكات بعد لقاء الشباب وزاخو
15:21 | 2026-04-19
بايرن ميونخ يتوج بطلا للدوري الألماني
14:05 | 2026-04-19
قانون التجنيد الالزامي يستثني هذه الفئات
32.73%
03:24 | 2026-04-19
قانون التجنيد الالزامي يستثني هذه الفئات
03:24 | 2026-04-19
اول رد رسمي حول سرقة الولايات المتحدة &quot;الغيوم&quot; العراقية
28.23%
07:47 | 2026-04-20
اول رد رسمي حول سرقة الولايات المتحدة "الغيوم" العراقية
07:47 | 2026-04-20
البليهي يتسبب بفوضى.. اشتباكات بعد لقاء الشباب وزاخو
12.87%
15:21 | 2026-04-19
البليهي يتسبب بفوضى.. اشتباكات بعد لقاء الشباب وزاخو
15:21 | 2026-04-19
الية جديدة لتوزيع اسطوانات غاز الطبخ على هذه الفئات
12.81%
13:05 | 2026-04-19
الية جديدة لتوزيع اسطوانات غاز الطبخ على هذه الفئات
13:05 | 2026-04-19
اليك الطرق للحصول على اسطوانات غاز الطبخ في العراق
7.17%
01:58 | 2026-04-20
اليك الطرق للحصول على اسطوانات غاز الطبخ في العراق
01:58 | 2026-04-20
مصرع صانع المحتوى محمد الشمري على طريق البصرة الدولي
6.18%
05:27 | 2026-04-20
مصرع صانع المحتوى محمد الشمري على طريق البصرة الدولي
05:27 | 2026-04-20
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

شاهد بالفيديو.. نائب عن البصرة يتحدث بتعالي ويتوعد موظفا بالبلدية والاخير يرد عليه
Play
شاهد بالفيديو.. نائب عن البصرة يتحدث بتعالي ويتوعد موظفا بالبلدية والاخير يرد عليه
04:30 | 2026-04-20
في بغداد.. الحمداني ينتصر لمواطنة عراقية في محطة لبيع الغاز
Play
في بغداد.. الحمداني ينتصر لمواطنة عراقية في محطة لبيع الغاز
14:10 | 2026-04-19
كيف تحولت الملاحقات والمضايقات إلى سياجٍ يطوق أقلام الصحفيين وأصوات الناشطين؟
Play
كيف تحولت الملاحقات والمضايقات إلى سياجٍ يطوق أقلام الصحفيين وأصوات الناشطين؟
16:55 | 2026-04-17
صلاح الدين تنافس في منتجاتها الزراعية.. فيديو
Play
صلاح الدين تنافس في منتجاتها الزراعية.. فيديو
07:55 | 2026-04-17
شاهد.. ممثل العراق في اليونسكو يخطف الأنظار بكلمة مؤثرة تُبهر الحاضرين
Play
شاهد.. ممثل العراق في اليونسكو يخطف الأنظار بكلمة مؤثرة تُبهر الحاضرين
05:13 | 2026-04-17
تركيا.. مقتل واصابة 24 شخصاً بإطلاق نار داخل مدرسة
Play
تركيا.. مقتل واصابة 24 شخصاً بإطلاق نار داخل مدرسة
09:41 | 2026-04-15
طرح مشروع حذف الأصفار من العملة.. فيديو
Play
طرح مشروع حذف الأصفار من العملة.. فيديو
14:47 | 2026-04-14
منطقة الـ 50 دار في الدجيل "منسية".. فيديو
Play
منطقة الـ 50 دار في الدجيل "منسية".. فيديو
13:45 | 2026-04-14
ميسان.. وفاة واصابة 7 اشخاص بحادث بين "ستوتة" وسيارة
Play
ميسان.. وفاة واصابة 7 اشخاص بحادث بين "ستوتة" وسيارة
09:44 | 2026-04-14
بالفيديو.. حريق هائل في داخل مصنع لشركة BYD الصينية
Play
بالفيديو.. حريق هائل في داخل مصنع لشركة BYD الصينية
09:01 | 2026-04-14
